Orang Iran Berjuang Seperti Singa Sementara Bennett, Lapid & Gantz Menyerah Seperti Kelinci

IslamTimes - Perdana Menteri entitas Zionis “Israel” Naftali Bennett, Menteri Luar Negeri Yair Lapid, dan Menteri Perang Benny Gantz telah digambarkan oleh mantan perdana menteri entitas tersebut sebagai pemimpin pemerintahan yang lemah yang “tidak siap untuk menghadapi bahkan sekutu kita”, menurut Zionis “Israel” Hayom.

Pemimpin oposisi entitas Benjamin Netanyahu pada hari Senin (7/3) mengecam pemerintah atas apa yang disebutnya "diam" vis-à-vis kesepakatan nuklir yang muncul dengan Iran, dengan mengatakan tindakan mereka "menciptakan masa depan Zionis 'Israel'."Berbicara selama pertemuan faksi Likud, Netanyahu menegaskan bahwa "pemerintah Bennett-Gantz-Lapid hanya menunjukkan kelemahan, kelemahan, dan lebih banyak kelemahan. Mereka telah menyerah kepada pemerintah AS ketika menyetujui kebijakan tanpa kejutan - yang berarti bahwa Zionis 'Israel' akan tidak bertindak melawan program nuklir Iran tanpa terlebih dahulu mengoordinasikannya dengan Amerika, yang pasti akan menentang tindakan tersebut dan bahkan dapat membahayakan banyak hal dengan membocorkannya."Bennett, Lapid, dan Gantz "tidak melakukan apa pun terhadap kesepakatan berbahaya yang saat ini sedang dibentuk di Wina. Ini harus menjadi prioritas pemerintah sekarang - dengan keras menentang kesepakatan berbahaya ini."Utusan Rusia untuk pembicaraan Wina Mikhail Ulyanov mengatakan minggu ini bahwa 'Iran mendapat lebih dari yang mereka minta - mereka berjuang seperti singa untuk setiap kata dan setiap koma.' Dan di sini? Tidak ada yang bertarung. Orang-orang Iran bertarung seperti singa, sementara Bennett, Lapid, dan Gantz menyerah seperti kelinci," seru Netanyahu.Mengkritik pemerintah lebih lanjut, dia mengatakan bahwa "keheningan entitas saat ini - kecuali untuk beberapa pernyataan pro forma yang tidak berarti - membuat teman-teman kita di AS yang menentang kesepakatan ini putus asa. Jika mereka tidak melihat atau mendengar Zionis 'Israel' menentangnya - mengapa mereka? Mengapa mereka harus mencoba untuk mencabutnya nanti?"Keberatan terus-menerus kami yang membantu AS keluar dari perjanjian sebelumnya. Keheningan pemerintah merusak legitimasi untuk tindakan Zionis 'Israel' di masa depan terhadap fasilitas nuklir Iran," katanya.Membidik Bennett atas upayanya untuk menengahi dalam krisis Ukraina-Rusia, mantan perdana menteri menekankan bahwa kesepakatan Iran adalah "apa yang harus dihadapi pemerintah sekarang. Mereka [Bennett, Lapid dan Gantz] sama sekali tidak siap untuk menghadapi bahkan sekutu kita." [IT/r]