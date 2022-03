Sayyid Nasrallah: AS Mencegah Libanon Menerima Tawaran Rusia, Mempercayai AS Sebuah Kebodohan

IslamTimes - Berbicara kepada ribuan pendukung Perlawanan yang merayakan “Hari Orang yang Terluka”, yang jatuh pada peringatan kelahiran Abul Fadl Al-Abbas, saudara laki-laki dari Imam ketiga Syiah Hussein Bin Ali [AS], Sayyid Nasrallah mengucapkan selamat kepada umat Islam pada kesempatan baik di bulan Hijriah Sya'ban .

Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato pada hari Selasa (8/3) di mana dia membahas berbagai masalah.Sayyid Hasan memberi selamat kepada pejuang yang terluka pada hari mereka: “Ini adalah hari untuk semua pria dan wanita yang terluka dari Perlawanan Islam, semua orang yang berkorban dan tetap sabar, di antaranya adalah Pemimpin yang terluka Imam Sayyid Ali Khamenei.”“Kami merayakan Anda hari ini untuk mengungkapkan kebanggaan kami pada Anda, perjuangan Anda, pengorbanan Anda, kesabaran, ketabahan, dan untuk mengakui ini. Kami merayakan hari ini semua berkat keselamatan dan keamanan berkat pengorbanan Anda, ”tambahnya.Kepada yang terluka, Pemimpin Perlawanan berkata: “Anda memilih jalan ini, dan Anda hadir dalam pertempuran jihad dan perlawanan; Anda membela bangsa ini, keamanan dan stabilitasnya, dan Anda meraih kemenangan.”“Abbas [as] adalah pelindung yang tetap bertahan meskipun luka-lukanya; Anda seperti dia, Anda membela kami dan memegang spanduk yang berterima kasih kepada Anda tetap tinggi,” katanya, mengatakan kepada yang terluka: “Anda adalah saksi sejati atas pengorbanan dan kemenangan Perlawanan Islam sejak 4 dekade.”Secara paralel, Sayyid Nasrallah memandang bahwa “Wawasan adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di negara, wilayah, dan apa yang terjadi di sekitar Anda; itu adalah untuk mengetahui musuh Anda, ancaman dan peluang yang Anda hadapi, dan untuk tetap teguh.”Mengenai krisis Ukraina, Sekretaris Jenderal Hizbullah menggarisbawahi bahwa “Perkembangan yang terjadi di Ukraina sangat kritis pada tingkat mengambil pelajaran.”“AS mengancam Rusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap warga sipil tetapi melupakan kejahatan keji yang dilakukan terhadap warga sipil dalam semua perangnya,” dia menekankan, menunjukkan bahwa “AS melakukan kejahatan dari Jepang ke Somalia, Irak, Afghanistan, Suriah, di samping kejahatan Zionis di Gaza, terhadap Palestina, dan agresi Saudi-Amerika terhadap rakyat Yaman.”Pada tingkat ini, Sayyid Nasrullah ingat bahwa “Pesawat-pesawat tempur AS telah lama mengebom pernikahan Afghanistan dan mengubahnya menjadi pemakaman.”“Ribuan pengadilan untuk tentara Amerika dan Eropa harus diadakan untuk kejahatan yang dilakukan di Aljazair, Libya, di antara negara-negara lain,” Sayyid Nasrallah menekankan, bertanya-tanya: “Bagaimana dengan pembantaian agresi Saudi-Amerika di Yaman? Bagaimana dengan pengepungan Yaman? Bagaimana dengan pembantaian kaum Zionis di Palestina dan kejahatan perang Zionis “Israel”? Bagaimana dengan pengepungan Gaza?”“Kita semua telah melihat bagaimana AS melarikan diri dari Afghanistan dan meninggalkan mereka yang mempercayainya di sana,” jelasnya.Mengecam pemboman teroris terbaru yang menargetkan warga sipil di sebuah masjid Pakistan, Sayyid menyoroti bahwa “Para pembom bunuh diri Takfiri yang meledakkan diri di Peshawar adalah pelayan skema AS dan mereka adalah produk AS.”Sayyid Nasrallah melanjutkan dengan mengecam antek AS: “Mereka yang diklasifikasikan sebagai milik 'orang kulit putih' adalah alat AS; ada bukti harian bahwa mempercayai AS adalah kebodohan dan ketidaktahuan.”Pada peristiwa terbaru di Ukraina, Sayyid Hasan melihat bahwa “Banyak negara Eropa, termasuk Jerman, tidak ingin hal-hal di Ukraina mencapai level ini. Namun, AS dan Inggris mendorong Ukraina untuk berperang.”“Washington menegaskan setiap hari bahwa mereka mengirim pesawat dan tentara Amerika ke Ukraina,” tambahnya, menegaskan bahwa “Mempercayai Amerika adalah kebodohan, kedunguan dan ketidaktahuan.”Menyesali fakta bahwa “Ukraina telah dikecewakan oleh orang-orang yang mereka andalkan dan mereka mulai mengumumkan kesiapan mereka untuk konsesi,” Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa “pejabat Ukraina merasa ditinggalkan dan kecewa dan presiden Zelensky siap untuk membahas tuntutan Moskow.”“Perlakuan terhadap pengungsi mengekspos diskriminasi berdasarkan agama, ras, dan warna kulit; apakah ini peradaban Barat?” Dia bertanya.Pindah ke front internal Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan kembali bahwa “Menyerah pada diktat AS tidak akan menyelamatkan Lebanon; itu akan meningkatkan masalahnya. Tuntutan AS tidak terbatas; apa yang akan diperoleh para pejabat sebagai imbalan atas penyerahan mereka?”Pada tingkat ini, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa “Lebanon memilih menentang Rusia di PBB, meskipun bisa memilih untuk abstain. Kedutaan AS menuntut agar pernyataan Kementerian Luar Negeri Lebanon tentang Rusia dan Ukraina lebih ketat dan pernyataan ini ditulis di kedutaan AS.”Kepada orang Lebanon yang mendukung AS di Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah bertanya: “Jika Hizbullah telah mengendalikan keputusan negara Lebanon, apakah Anda akan memilih AS?”“Lebanon diminta untuk mengatakan “TIDAK” kepada orang Amerika; orang Lebanon bukan budak AS dan inilah yang tersirat dari kedaulatan,” dia menjelaskan, mencatat bahwa “Ketika menyangkut AS, beberapa pihak berbicara tentang netralitas dan non-blok telah menghilang.”Menurut Pemimpin Perlawanan, “Semua yang kami dengar tentang netralitas hanyalah dalih untuk menghindari tanggung jawab terkait perjuangan Palestina, dan perang di Suriah dan Yaman.”Selain itu, dia mengecam fakta bahwa “Beberapa kekuatan politik tidak memiliki program pemilu selain berbohong tentang dominasi Hizbullah.”Untuk ini, Pemimpin Perlawanan menggarisbawahi bahwa “Beberapa kekuatan politik tidak memiliki program pemilihan selain berbohong tentang dominasi Hizbullah. Biarkan mereka memberi tahu kami apa yang telah ditawarkan AS kepada mereka.”Sayyid Nasrallah juga menyerukan untuk menyelamatkan semua warga Lebanon yang terjebak di Ukraina dan merawat mereka yang berhasil melarikan diri sampai mereka tiba di Lebanon.Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah mengungkapkan bahwa “Sebuah Perusahaan Rusia menawarkan pembangunan kilang minyak di Lebanon dengan dana dan kesiapan Rusia untuk menyediakan semua kebutuhan turunan minyaknya kepada Lebanon; menekankan bahwa dia dapat menjualnya dengan mata uang Lebanon, tetapi belum menerima tanggapan.”Selain itu, Sayyid Nasrullah mengungkapkan bahwa “Satu setengah tahun yang lalu, sebuah perusahaan Rusia menawarkan untuk mendirikan kilang minyak, dengan biaya satu miliar dan 200 juta atau 2 miliar dolar. Minyak mentah akan disuling menjadi turunan minyak Lebanon.”“Apakah pejabat Libanon memperoleh dari Amerika yang hanya menawarkan janji-janji palsu? Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan dokumen kepada Mesir dan Yordania yang membebaskan mereka dari Caesar Act. Perusahaan menawarkan untuk menyuling 160.000 barel minyak, atau 200.000 barel, melalui kilang besar. Ini akan mencakup apa yang dibutuhkan Lebanon . Lebanon akan mengekspor turunan minyak, dan perusahaan menjual negara dalam pound Lebanon” sebutnya.Dia juga menggarisbawahi bahwa “Amerika mencegah Lebanon menerima tawaran Rusia tanpa memberikan alternatif. Jika Hizbullah mendominasi keputusan negara Lebanon, proposal Rusia akan diterima satu setengah tahun yang lalu.”Menurut Sayyid Nasrullah, “Semua yang dikatakan orang Amerika itu bohong dan tipu daya. Lebanon seharusnya memberi tahu Amerika bahwa orang Lebanon bukan budak mereka dan inilah yang diminta oleh kedaulatan.”“Pernyataan tentang netralitas adalah alasan untuk menghindari tanggung jawab terkait perjuangan Palestina dan perang di Suriah dan Yaman,” katanya, menunjukkan bahwa “Beberapa pejabat Lebanon berasumsi bahwa Amerika menginginkan hal tertentu. Jadi, mereka menerapkannya bahkan tanpa diminta.”Mendesak bahwa “Negara Lebanon mempraktikkan kebebasan, kemerdekaan, dan patriotisme pada tingkat minimum, serta memikirkan kepentingan negara,” Sayyid Nasrallah bertanya-tanya: “Apa yang diperoleh pejabat Lebanon dari Amerika yang hanya menawarkan janji-janji palsu?”“Menyerah pada perintah Amerika dengan mentalitas ini, negara ini akan semakin miskin dan semakin miskin. Kami akan pindah ke lebih banyak bencana dan petaka,” tegasnya. [IT/r]