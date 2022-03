Polandia Menawarkan Pesawat Tempur MiG 29 untuk Ukraina

MiG 29 (Politico).

Islam Times - Pemerintah Polandia pada hari Selasa mengumumkan kesiapan mentransfer 28 pesawat tempur MiG-29 ke AS, dengan perjanjian bahwa pesawat-pesawat itu akan diserahkan kepada pilot Ukraina yang melawan invasi Rusia.

Langkah itu, yang datang dengan permintaan agar AS memasok Polandia dengan jet bekas dengan "kemampuan yang sesuai," terjadi setelah seminggu negosiasi bolak-balik antara Washington dan Warsawa mengenai pengiriman jet ke Ukraina, yang membutuhkan jet pengganti untuk berperang melawan Rusia.“Sepengetahuan saya, tidak dikonsultasikan sebelumnya dengan kami bahwa mereka berencana untuk memberikan pesawat-pesawat ini kepada kami,” kata Victoria Nuland, wakil menteri luar negeri untuk urusan politik, kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat seperti dilaporkan Politico.“Tetapi seperti yang Anda ketahui, kami telah berkonsultasi dengan mereka selama beberapa hari tentang permintaan dari Ukraina untuk menerima pesawat mereka dan apakah mereka akan menyumbangkannya, apakah kami dapat membantu mendukung pengisian ulang untuk kebutuhan keamanan mereka sendiri."“Jadi saya pikir itu adalah langkah mengejutkan dari Polandia,” tambahnya.Polandia menawarkan untuk mengirim semua jet tempur MiG-29 buatan Rusia "segera dan gratis" ke pangkalan udara AS di Ramstein, Jerman. Sebagai imbalannya, kata pernyataan itu, Warsawa “meminta Amerika Serikat untuk memberi kami pesawat bekas dengan kemampuan operasional yang sesuai. Polandia siap untuk segera menetapkan kondisi pembelian pesawat.”Polandia juga meminta sekutu NATO lainnya yang mengoperasikan jet MiG-29 “untuk bertindak dalam nada yang sama.”Komando Eropa A.S. menolak mengomentari kemungkinan transfer, sementara seorang pejabat Pentagon mengirim email bahwa “kami telah melihat pengumuman pemerintah Polandia … kami tidak memiliki apa pun untuk ditawarkan saat ini.”Ukraina juga menerbangkan MiG-29 dan telah menderita kerugian besar sejak Rusia menginvasi akhir bulan lalu. Pejabat tinggi Ukraina sejak itu meminta negara lain yang mengoperasikan jet untuk mentransfer MiG-29 mereka, karena itu berarti pelatihan minimal untuk pilot Ukraina.Dengan mentransfer pesawat ke Amerika daripada secara langsung menyerahkannya ke Ukraina, pemerintah Polandia akan menghindari tantangan logistik untuk membawa jet melewati perbatasan, meskipun tidak jelas apakah AS dapat secara hukum menerima transfer pesawat Polandia.MiG Polandia dimodernkan pada tahun 2013 dan 2014 dengan avionik baru dan peralatan lainnya untuk meningkatkan umur mereka, meskipun angkatan udara Polandia lebih fokus pada armada F-16 yang berkembang, bersama dengan 32 F-35, yang akan tiba pada tahun 2024. Beberapa teknologi sensitif baru yang dipasang pada MiG kemungkinan harus dilepas sebelum ditransfer ke Ukraina. [IT/AR]