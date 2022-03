Pemimpin Saudi dan UEA Menolak Kontak Biden Saat AS Mencari Bantuan untuk Lonjakan Harga Minyak

IslamTimes - Para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah menolak kontak telepon dengan Presiden AS Joe Biden ketika Washington mencoba meredakan lonjakan harga minyak di tengah operasi militer Rusia di Ukraina.

Mengutip pejabat Timur Tengah dan AS, The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada hari Selasa (8/3) bahwa baik Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tidak tersedia untuk berbicara dengan Biden dalam beberapa pekan terakhir."Ada beberapa harapan dari kontak telepon, tetapi itu tidak terjadi," kata seorang pejabat Amerika tentang rencana bin Salman dan Biden untuk berbicara. "Itu adalah bagian dari menyalakan keran [minyak Saudi]."Hubungan AS dengan dua negara Teluk Persia telah memburuk karena berkurangnya dukungan pemerintah Biden untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman dan pembicaraan di Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015, menurut laporan itu.Arab Saudi juga telah mendorong kekebalan hukum di AS untuk bin Salman, yang dituduh memerintahkan pembunuhan mengerikan terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi pada 2018.“Saudi telah mengisyaratkan bahwa hubungan mereka dengan Washington telah memburuk di bawah pemerintahan Biden, dan mereka menginginkan lebih banyak dukungan untuk intervensi mereka di Yaman…, membantu dengan program nuklir sipil mereka sendiri saat Iran bergerak maju, dan kekebalan hukum untuk Pangeran Mohammed di AS," jurnal itu mengutip pejabat Saudi yang mengatakan.Pada hari Selasa (8/3), Biden mengumumkan larangan langsung terhadap minyak Rusia dan impor energi lainnya. [IT/r]