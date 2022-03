AS Memblokir Upaya Polandia untuk Mengirim Jet Tempur ke Ukraina

IslamTimes - Pentagon pada hari Selasa (8/3) menolak tawaran Polandia untuk memberikan jet tempur MiG-29 buatan Amerika Serikat untuk digunakan oleh Ukraina, dalam tampilan publik yang jarang terjadi ketidakharmonisan oleh sekutu NATO yang berusaha untuk meningkatkan jet tempur Ukraina sambil menghindari terjebak dalam perang yang lebih luas dengan Rusia.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan proposal Polandia sebelumnya Selasa untuk mengirimkan jet ke Pangkalan Udara Ramstein AS di Jerman meningkatkan prospek yang mengkhawatirkan dari jet yang berangkat dari pangkalan AS dan NATO untuk terbang ke wilayah udara yang diperebutkan dengan Rusia dalam perang Ukraina.“Kami akan terus berkonsultasi dengan Polandia dan sekutu NATO kami yang lain tentang masalah ini dan tantangan logistik yang sulit, tetapi kami tidak percaya proposal Polandia dapat dipertahankan,” kata Kirby dalam sebuah pernyataan."Tidak jelas bagi kami bahwa ada alasan substantif untuk itu," katanya.Keputusan seperti itu akan menjadi pendorong moral bagi Ukraina. Tapi itu juga meningkatkan risiko perang yang lebih luas.Seorang diplomat senior AS mengatakan pengumuman Polandia mengejutkan."Sepengetahuan saya, tidak ada pra-konsultasi dengan kami bahwa mereka berencana untuk mengirimkan pesawat-pesawat ini kepada kami," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland, yang mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia mengetahui proposal tersebut saat dia mengemudi untuk bersaksi tentang Ukraina. krisis di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.Ukraina telah memohon lebih banyak pesawat tempur dan Washington telah melihat proposal di mana Polandia akan memasok Ukraina dengan MiG-29 dan pada gilirannya menerima F-16 Amerika untuk menebus kerugian mereka. Pilot Ukraina dilatih untuk menerbangkan jet tempur era Soviet.Kementerian Luar Negeri Polandia mengumumkan rencana itu dalam sebuah pernyataan, yang mengatakan jet akan dikirim ke Ramstein secara gratis.“Pada saat yang sama, Polandia meminta Amerika Serikat untuk memberi kami pesawat bekas dengan kemampuan operasional yang sesuai,” katanya.Pemerintah Polandia juga mengimbau pemilik jet MIG-29 lainnya untuk mengikutinya. [IT/r]