Maria Zakharova. Russian Foreign Ministry spokesperson.jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa biolab Ukraina di dekat perbatasan Rusia terlibat dalam pengembangan komponen untuk senjata biologis.

"Dalam beberapa hari terakhir, ketakutan lama yang telah kami ungkapkan berulang kali selama bertahun-tahun mengenai pengembangan bahan biologis militer oleh Amerika Serikat di wilayah Ukraina di bawah naungan layanan khusus AS yang relevan telah dikonfirmasi," kata Zakharova dalam briefing hari Rabu (9/3).“Hal ini telah dikonfirmasi tidak hanya berdasarkan bahan dan data yang diperoleh secara operasional di wilayah Ukraina, tidak hanya berdasarkan pernyataan lembaga terkait di Ukraina, tetapi dikonfirmasi langsung di Washington saat pidato oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS. Victoria Nuland,” kata Zakharova.Juru bicara itu mengatakan pertanyaan apakah komponen senjata biologis yang diteliti di fasilitas ini telah dihancurkan atau tidak masih harus dijawab, tetapi menunjuk pada penerimaan dokumen dari karyawan biolab yang memerintahkan likuidasi patogen berbahaya tertanggal 24 Februari.Zakharova menekankan bahwa sekarang tidak ada keraguan tentang sifat militer dari penelitian di fasilitas ini, menunjuk pada pengungkapan militer Rusia pada dana Departemen Pertahanan AS laboratorium, dan kehadiran spesialis AS yang menginstruksikan pihak Ukraina dalam melakukan penelitian yang relevan. .Diplomat Rusia, sementara itu mengatakan bahwa operasi khusus tidak termasuk pendudukan, penghancuran negara atau penggulingan Pemerintah Ukraina.Secara terpisah, dalam sebuah wawancara dengan Radio Sputnik Rabu, Zakharova menyarankan bahwa pengungkapan militer Rusia tentang biolab yang didanai AS "benar-benar mengubah gambaran keterlibatan AS dalam nasib Ukraina."“Ini bukan hanya instrumen pengaruh, itu bukan hanya instrumen pencegahan. Ini adalah instrumen ancaman langsung ke negara kami,” kata Zakharova.Dalam kesaksian di hadapan Senat pada hari Selasa, Victoria Nuland mengakui bahwa Ukraina adalah rumah bagi fasilitas penelitian biologi, dan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Washington “cukup khawatir pasukan Rusia mungkin berusaha untuk mendapatkan kendali atas” fasilitas ini dan “materi penelitian” yang terkandung di dalamnya.“Jadi kami bekerja dengan Ukraina tentang bagaimana mereka dapat mencegah bahan penelitian itu jatuh ke tangan pasukan Rusia jika mereka mendekat,” kata Nuland. [IT/r]