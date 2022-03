Forum Bisnis Saudi-AS akan Fokus pada Pertahanan dan Kecerdasan Artifisial 

Global AI 2020 (Al-Monitor).

Islam Times - Arab Saudi ingin mendiversifikasi ekonominya, tetapi beberapa di Amerika Serikat menginginkan lebih sedikit kerja sama dengan negara Teluk karena masalah hak asasi manusia.

Federasi Kamar Saudi akan menjadi tuan rumah Forum Bisnis Saudi-AS di kantor pusatnya di ibukota Saudi dengan partisipasi Kedutaan Besar AS di Riyadh. Sekitar 200 pengusaha Amerika dan Saudi dari sektor pertahanan, energi terbarukan, teknologi informasi dan berbagai sektor lainnya akan hadir, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency.Beberapa entitas pemerintah Saudi akan berpartisipasi dalam forum tersebut, termasuk Otoritas Umum untuk Industri Militer dan Industri Militer Arab Saudi. Yang terakhir ini dimiliki oleh dana kekayaan negara Arab Saudi. Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi, Otoritas Pemerintah Digital, dan Kementerian Teknologi Informasi juga akan hadir, di antara banyak lainnya, menurut agensi tersebut.Arab Saudi secara agresif mengejar rencana diversifikasi ekonomi Visi 2030, yang bertujuan mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak. Investasi dalam teknologi futuristik adalah bagian utama dari rencana tersebut, sehingga tidak mengherankan kecerdasan buatan dan otoritas teknologi Saudi akan berpartisipasi dalam forum tersebut.Pada bulan Februari, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyetujui bank digital baru yang akan beroperasi di negara itu. Pada bulan yang sama, kerajaan mengumumkan miliaran investasi dalam metaverse, blockchain, dan teknologi futuristik lainnya.Terkait, sekutu regional Arab Saudi, Uni Emirat Arab, juga berusaha menjadi pemimpin dunia dalam kecerdasan buatan.Hubungan militer dan ekonomi AS dengan Arab Saudi telah mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang di Kongres, khususnya Demokrat, ingin AS menghentikan dukungan militernya terhadap intervensi yang dipimpin Saudi di Yaman. Koalisi yang dipimpin Saudi telah banyak dikritik karena kematian warga sipil dan blokadenya atas bagian-bagian Yaman yang dikendalikan oleh Houthi.Federasi Kamar Saudi telah aktif tahun ini, mengejar hubungan ekonomi lebih erat dengan beberapa negara. Pada bulan Januari, federasi menjadi tuan rumah forum bisnis dengan Prancis. Pada bulan Februari, menandatangani perjanjian perdagangan dengan Siprus.