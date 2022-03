Gedung Putih: Ukraina Berhak Melawan sementara Kongres Bergerak untuk Mengirim Israel $ 4,8 miliar

Jen Psaki (Mondoweiss).

Islam Times - Sekretaris Pers Gedung Putih Biden Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Ukraina berhak melawan pendudukan Rusia dengan cara apa pun yang diperlukan. Beberapa hari kemudian diumumkan bahwa Kongres akan memasukkan pendanaan tambahan Iron Dome untuk Israel dalam RUU pengeluaran yang harus disahkan.

Pada konferensi pers Gedung Putih hari Senin, koresponden NPR Asma Khalid menunjukkan bahwa Rusia telah beralih dari pengambilalihan militer ke pendudukan di bagian selatan Ukraina.“Apakah Gedung Putih mendukung hak rakyat Ukraina untuk melawan pendudukan dan, pada dasarnya, melalui cara apa pun yang diperlukan?” Khalid bertanya pada Psaki.“Ya, kami tentu mendukung hak rakyat Ukraina untuk melawan,” jawab Psaki. “Saya akan mencatat bahwa kita telah melihat banyak orang Ukraina; banyak, banyak anggota militer Ukraina; dan tentu saja Presiden Zelenskyy, berjuang dengan berani, dengan penuh semangat selama 12 hari terakhir.”“Saya pikir juga benar bahwa dunia perlu bersiap untuk jalan yang sangat panjang dan sulit di depan,” lanjut Psaki.Sementara pemerintahan Biden secara terbuka menyuarakan dukungannya untuk perlawanan Ukraina, pemerintah AS bergerak untuk mendanai pendudukan Israel atas Palestina.Perjanjian Alokasi Omnibus bipartisan yang sedang dipertimbangkan oleh Kongres minggu ini akan mencakup $ 1 miliar untuk baterai Iron Dome yang hilang dalam konflik tahun lalu dengan Gaza. RUU mandiri untuk pendanaan tambahan Iron Dome dengan mudah disahkan di DPR, tetapi telah ditahan di Senat oleh Rand Paul (R-KY). Kongres dapat menghadapi penutupan pemerintah jika gagal meloloskan RUU pengeluaran.Semiliar itu adalah tambahan dana selain $3,8 miliar untuk Israel yang merupakan hasil dari paket militer 10 tahun yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama pada 2016.Di tengah serangan brutal Israel di Gaza Mei lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengutuk serangan roket Hamas ke Israel. Saat itu, Kepala Biro Al-Quds Washington Said Arikat bertanya kepada Price apakah warga Palestina memiliki hak untuk membela diri.“Secara garis besar Said, kami percaya dengan konsep bela diri. Kami percaya itu berlaku untuk negara bagian mana pun, ”jawab Price.Kemudian dalam konferensi pers itu, Matt Lee dari AP bertanya apakah pernyataan Price berarti bahwa pemerintah AS memandang Palestina sebagai sebuah negara. Jika tidak, apakah mereka masih percaya bahwa Palestina memiliki hak untuk membela diri?"Saya tidak dalam posisi memperdebatkan legalitas dari atas sini," kata Price. “Pesan kami adalah salah satu deeskalasi.”Di Twitter banyak yang menarik perhatian pada kontrasnya. “AS mendukung hak Ukraina untuk melawan pendudukan militer, dan akan memberi mereka semua yang mereka butuhkan untuk melawan,” kata analis politik Omar Baddar. “Di Palestina, AS mendukung pendudukan militer brutal Israel, & akan memastikan penjajah mendapatkan senjata yang mereka butuhkan untuk mempertahankannya.”“Sementara AS mendukung pendudukan militer Israel dan memastikannya memperoleh senjata yang mereka butuhkan untuk pertahanan, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan negaranya 'mendukung hak Ukraina' untuk melawan pendudukan militer dan akan memasok semua yang mereka butuhkan untuk melawan, ” cuit Jaringan Berita Quds.[IT/AR]