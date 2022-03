Shamkhani Iran: Hasrat AS Untuk Kesepakatan Cepat Menunjukkan Tidak Ada Kemauan untuk Kesepakatan Kuat 

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Laksamana Muda Ali Shamkhani menyebut keinginan Washington untuk kesepakatan nuklir cepat sebagai indikasi kurangnya keinginan untuk kesepakatan nuklir yang kuat.

“Pendekatan AS terhadap tuntutan prinsip Iran, ditambah dengan tawarannya yang tidak masuk akal dan tekanan yang tidak dapat dibenarkan untuk segera mencapai kesepakatan, menunjukkan bahwa AS tidak tertarik pada kesepakatan kuat yang akan memuaskan kedua belah pihak,” tulisnya di akun Twitter-nya pada Kamis (10/3) pagi.“Tidak adanya keputusan politik AS, pembicaraan semakin rumit dari jam ke jam,” tambah Shamkhani. [IT/r]