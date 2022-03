Turki Peringatkan Konsekuensi Bencana dari Sanksi Rusia

IslamTimes - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Alparslan Bayraktar memperingatkan bahwa keputusan AS untuk memotong ekspor minyak dari Rusia akan memiliki konsekuensi bencana bagi pasar energi global.

Selama CERAWeek, konferensi energi internasional di Houston, Texas, Bayraktar menyatakan bahwa “Akan sangat sulit untuk menggantikan minyak Rusia di pasar dunia. Rusia adalah produsen minyak terbesar di dunia.”Menurut pejabat Turki, dengan pemulihan ekonomi global dari resesi akibat pandemi Covid-19, diperlukan peningkatan produksi minyak, kebalikan dari apa yang coba dilakukan AS saat ini.Sebelumnya pada hari Selasa (8/3), dalam upaya untuk "menargetkan arteri utama ekonomi Rusia," Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah yang melarang impor minyak dan gas dari negara terbesar di dunia sebagai pembalasan atas serangan militer Moskow di Ukraina.“Kami melarang semua impor minyak dan gas serta energi Rusia. Itu berarti minyak Rusia tidak akan lagi dapat diterima di pelabuhan AS, dan rakyat Amerika akan memberikan pukulan kuat lainnya ke mesin perang Putin,” jelas Biden.Inflasi yang mengejutkan dan gangguan rantai pasokan telah membuat harga gas di AS meroket, mendekati rekor tertinggi $5 per galon. Larangan yang baru diperkenalkan pada produk minyak Rusia, yang berjumlah 8% dari semua impor minyak AS, kemungkinan akan membuat harga naik lebih tinggi.Kemudian pada hari yang sama, ketika wartawan bertanya kepada Biden apa yang harus dilakukan orang Amerika tentang kenaikan biaya, dia menjawab, “apa yang dapat Anda lakukan untuk itu? Tidak bisa berbuat banyak sekarang. Rusia bertanggung jawab.”Sementara itu, Uni Eropa tidak memiliki rencana untuk memotong ekspor minyak Rusia. Meskipun AS tidak mengimpor gas alam Rusia, jumlahnya mencapai sepertiga dari konsumsi energi UE. [IT/r]