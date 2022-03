Panel Kejahatan Perang PBB Desak AS Selidiki Serangan Udara di Suriah

IslamTimes - Panel kejahatan perang PBB di Suriah mendesak Amerika Serikat untuk menyelidiki korban sipil yang disebabkan oleh serangan udara Amerika di negara Arab.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (9/3), Komisi Penyelidikan PBB tentang Republik Arab Suriah mengulangi "rekomendasi kepada Amerika Serikat dan semua pihak untuk melakukan penyelidikan yang kredibel, independen, dan tidak memihak atas insiden yang melibatkan korban sipil di mana pasukan mereka terlibat. "Panel meminta Washington untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dimintai pertanggungjawaban dan mengumumkan temuan mereka.AS dan sekutunya menginvasi Suriah pada 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh. Kelompok teroris telah muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.Campur tangan militer AS, bagaimanapun, secara mengejutkan lambat dalam menghadapi teroris, terlepas dari besarnya koalisi yang telah melibatkan banyak negara sekutu Washington.Sejumlah laporan dan pejabat regional, sementara itu, akan menunjukkan peran AS dalam mentransfer elemen Daesh ke seluruh wilayah dan bahkan menerbangkan pasokan ke kelompok teror.Pada tahun 2017 dan pada puncak kampanye militer koalisi di Suriah, Rusia menarik kesejajaran antara kehancuran yang disebabkan oleh pasukan pimpinan AS dan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap kota Dresden di Jerman selama Perang Dunia II.Pada bulan Januari, Penuntut Militer Suriah mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat di negara itu, khususnya pelatihan pasukan pendudukan terhadap teroris Takfiri Daesh dan bekerja sama dengan mereka untuk melakukan berbagai tindakan teror.“Jaksa Militer telah memberikan bukti yang cukup dan tak terbantahkan bahwa pasukan Amerika menegaskan kontrol yang cukup langsung atas anggota Daesh serta kegiatan teroris mereka di seluruh Suriah, menggunakan pangkalan ilegalnya di al-Tanf [wilayah di Suriah selatan],” Ahmad Touzan, seorang juru bicara kejaksaan, mengatakan pada konferensi pers di ibukota Damaskus saat itu. [IT/r]