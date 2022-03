Eks-Jubir Pentagon: Kenaikan Harga Gas yang Tinggi Akan Merugikan Rakyat Amerika yang Miskin 

IslamTimes - Seorang mantan pejabat keamanan AS mengatakan pengorbanan rakyat Amerika tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan Ukraina.

Dave Lapan, mantan juru bicara Departemen Pertahanan AS serta Departemen Keamanan Dalam Negeri, berpendapat bahwa sementara kenaikan harga gas terbaru pasti akan berdampak buruk pada beberapa bagian masyarakat Amerika, pengorbanan itu diperlukan, dan dapat diabaikan dibandingkan dengan orang Ukraina.Menanggapi op-ed di Washington Post pada hari Rabu (9/3), Lapan tweeted bahwa "kenaikan harga gas pasti akan merugikan banyak warga berpenghasilan rendah, pekerja Amerika." Namun, menurut pensiunan pejabat Pentagon, bagi masyarakat Amerika lainnya, “ini adalah ketidaknyamanan yang dapat kami tangani.” Dia melanjutkan untuk mendesak para pejabat Amerika Serikat untuk mempertimbangkan keluhan mereka atas kenaikan harga gas terhadap "apa yang orang-orang #Ukraina alami, korbankan, dan atasi."Artikel yang dikomentari dan disetujui oleh Lapan berjudul “Gas $4 ada di sini. Ini sangat berharga.”Baris pembuka mengumumkan bahwa “AS. harga gas mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa sebesar $4,17 per galon, melampaui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya pada musim panas 2008.”Dan sementara mengakui bahwa orang Amerika telah mulai melampiaskan frustrasi dan kekhawatiran mereka di internet, artikel tersebut menyarankan mereka untuk menyadari bahwa “membayar $4 – atau bahkan $4,50 – untuk gas adalah harga yang pantas dibayar untuk membela demokrasi dan ketertiban internasional dan berhenti mendanai perang Putin. .” Selain itu, op-ed di Post menyatakan bahwa harga untuk beberapa sumber daya alam dan bahan mentah lainnya juga akan naik berkat sanksi yang telah dijatuhkan AS dan sekutunya terhadap Rusia, serta ketidakpastian umum. Namun, penulis meminta para pemimpin Barat untuk terus memanaskan Kremlin.Pada hari Selasa (8/3), Presiden Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak, gas alam dan batu bara Rusia ke AS sehubungan dengan serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Presiden mengakui bahwa keputusan itu kemungkinan akan menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi orang Amerika.Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga berjanji untuk berhenti mengimpor minyak Rusia pada akhir tahun, menggambarkan langkah itu sebagai “pukulan ekonomi lain bagi rezim Putin.”Daratan Eropa, yang jauh lebih bergantung pada energi Rusia daripada Inggris atau AS, sejauh ini telah berhenti menghentikan impor gas alam dan minyak dari Rusia.Diplomat top Jerman, Annalena Baerbock, misalnya, mengakui pada hari Selasa bahwa jika Berlin mengambil isyarat dari Washington tentang masalah ini, negara itu akan terhenti pada hari berikutnya, karena sepertiga dari semua impor minyak Jerman berasal dari Rusia.Menyusul dimulainya serangan militer Rusia di Ukraina dan sanksi besar-besaran yang dijatuhkan Barat terhadap Moskow, harga gas alam telah melonjak di UE, dengan para pejabat memperingatkan bahwa tren tersebut kemungkinan akan tetap untuk jangka panjang.Uni Eropa secara keseluruhan, serta masing-masing negara anggota, telah berjanji untuk beralih ke sumber energi alternatif dari waktu ke waktu, dengan gas alam cair dari pemasok Timur Tengah dan energi terbarukan disebutkan di antara opsi yang memungkinkan. [IT/r]