UEA 'Akan Mendorong' OPEC untuk Mempertimbangkan Peningkatan Produksi Minyak

IslamTimes - Duta Besar UEA untuk Washington, Yousef Al Otaiba, telah mengisyaratkan kesiapan Abu Dhabi untuk memompa lebih banyak minyak ke pasar dan mendorong Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk meningkatkan pasokan.

Dalam wawancara dengan Financial Times dan CNN, Al Otaiba menekankan bahwa negaranya "mendukung peningkatan produksi dan akan mendorong OPEC untuk mempertimbangkan tingkat produksi yang lebih tinggi".Brent, patokan utama untuk perdagangan minyak mentah internasional, yang mencapai $130 per barel pada hari Rabu (9/3), anjlok menjadi sekitar $111 per barel setelah pernyataan utusan UEA. Minyak mentah berjangka AS turun 12% menjadi kurang dari $109 per barel, dalam penurunan satu hari terbesar dalam hampir dua tahun.Pernyataan Al Otaiba mengikuti peringatan Sekretaris Jenderal OPEC Mohammed Barkindo awal pekan ini bahwa "tidak ada kapasitas di dunia saat ini yang dapat menggantikan 7 juta barel [per hari] ekspor" dari Rusia, yang tetap menjadi pengekspor minyak mentah dan bahan bakar utama dunia.Ini terjadi ketika Washington meminta produsen minyak global untuk meningkatkan produksi, dengan Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan bahwa "di saat krisis ini kita membutuhkan lebih banyak pasokan".“Saat ini kami membutuhkan produksi minyak dan gas untuk memenuhi permintaan saat ini”, katanya kepada para peserta di sebuah acara industri di Houston, Rabu (9/3). Granholm menekankan perlunya "meningkatkan pasokan jangka pendek secara bertanggung jawab" untuk "menstabilkan pasar dan meminimalkan kerugian bagi keluarga Amerika" di tengah kenaikan harga minyak.Seruan itu didahului oleh Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa mengumumkan larangan total impor energi Rusia, termasuk minyak dan gas, atas operasi militer khusus Moskow yang sedang berlangsung di Ukraina untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi negara itu.“[…] Amerika Serikat menargetkan arteri utama ekonomi Rusia. […] Itu berarti minyak Rusia tidak lagi dapat diterima di pelabuhan AS dan rakyat Amerika akan memberikan pukulan kuat lainnya ke mesin perang Putin”, kata POTUS dalam pidato yang disiarkan televisi.Dia mencatat bahwa Washington berkonsultasi dengan sekutunya di seluruh dunia sebelum membuat keputusan, mengatakan bahwa AS "bergerak maju dengan larangan ini dengan memahami bahwa banyak mitra dan sekutu Eropa kami mungkin tidak dalam posisi untuk bergabung dengan kami".Presiden AS juga berpendapat bahwa sanksi, yang sebelumnya dijatuhkan oleh Washington dan sekutunya di Moskow atas operasi khusus di Ukraina, telah menimbulkan “kerusakan signifikan” pada ekonomi Rusia.Pemerintahan Biden telah berulang kali menekan produsen minyak internasional untuk meningkatkan produksi mereka guna membantu mengurangi harga minyak, yang meroket menjadi $130 per barel, level tertinggi dalam 14 tahun, Minggu lalu di tengah laporan rencana AS larangan impor energi dari Rusia. Aliansi OPEC+, yang mencakup Rusia, bagaimanapun, menolak untuk melampaui rencana yang disepakati pada tahun 2021 untuk meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 400.000 barel per hari.Delegasi Amerika, sementara itu, mengunjungi Venezuela untuk membahas "keamanan energi" dan mempertahankan ekonomi AS karena harga gas di Amerika telah melonjak ke level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, rata-rata $4,25 per galon. Selain mengadakan pembicaraan dengan Venezuela tentang masalah terkait energi, pemerintahan Biden dilaporkan melihat Iran sebagai sumber pasokan minyak alternatif.Awal bulan ini, Tehran memperjelas bahwa mereka siap untuk meningkatkan produksi minyak begitu sanksi anti-Iran Amerika dicabut.Rusia memulai operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina pada 24 Februari setelah berminggu-minggu peningkatan penembakan oleh Angkatan Darat Ukraina terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), yang meminta bantuan ke Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa hanya infrastruktur militer Ukraina yang menjadi sasaran selama operasi, yang tidak menimbulkan ancaman bagi warga sipil. [IT/r]