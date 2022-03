Sumber: Tiga Masalah Masih Belum Terselesaikan Dalam Pembicaraan Kebangkitan JCPOA di Wina 

IslamTimes - Masih ada setidaknya tiga masalah luar biasa yang harus diselesaikan sebelum negosiasi Wina tentang kebangkitan nuklir Iran 2015 dan penghapusan sanksi dapat mengarah pada kesepakatan, kata seorang sumber kepada Kantor Berita Tasnim.

Sumber informasi menambahkan bahwa tiga atau empat masalah utama dan kecil belum diselesaikan dalam pembicaraan.Sumber tersebut menambahkan bahwa langkah-langkah telah diambil di bidang verifikasi tetapi mengenai masalah jaminan, terutama mengenai pencabutan sanksi, masih ada masalah di atas meja yang memerlukan tindakan oleh pihak Barat.Terlepas dari inisiatif yang diambil oleh Iran sebelumnya, AS telah menunda masalah seperti itu sejak awal pembicaraan dan tidak mau menyelesaikannya dan kembali ke komitmennya, kata sumber itu.Sumber itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Iran, seperti yang dinyatakan sebelumnya, telah menunjukkan fleksibilitas sebelumnya dan bola sekarang berada di lapangan Barat, terutama AS, untuk membuat keputusan yang diperlukan.Diskusi Wina antara Iran dan pihak-pihak lain dalam kesepakatan Iran dimulai pada April dengan asumsi bahwa AS, di bawah pemerintahan Joe Biden, akan bersedia untuk bergabung kembali dengan JCPOA.Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 untuk melakukan sanksi "tekanan maksimum" ilegal terhadap Iran.Pembicaraan Wina dilaporkan dalam “tahap akhir” mereka, karena negara-negara peserta mengintensifkan upaya mereka untuk mempersempit kesenjangan yang tersisa. [IT/r]