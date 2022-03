Pejabat: Kapal Perang AS dan Inggris Menahan Kapal Bahan Bakar Tujuan Yaman, Bertanggung Jawab atas Memburuknya Situasi Kemanusiaan

IslamTimes - Direktur eksekutif Perusahaan Minyak Yaman (YPC) mengatakan kapal perang AS dan Inggris mencegah kapal tanker yang membawa bahan bakar dan turunan minyak untuk berlabuh di pelabuhan barat strategis Hudaydah dan membawa mereka ke pelabuhan Saudi, meskipun faktanya kapal telah memperoleh izin yang diperlukandari Mekanisme Verifikasi dan Inspeksi PBB untuk Yaman (UNVIM).

Berbicara pada konferensi pers di ibukota Sana'a pada hari Kamis (9/3), Ammar al-Adrai mengatakan Inggris dan Amerika Serikat tidak mengizinkan kapal bahan bakar Yaman untuk menurunkan muatan mereka, dan memberikan tekanan politik pada Pemerintah Keselamatan Nasional untuk menang dan mencatat keuntungan militer.Kepala YPC mengindikasikan bahwa AS menaikkan taruhan sepanjang tahun lalu, dan hanya lima persen kapal yang membawa bahan bakar menuju Yaman dibebaskan, menambahkan, “Memperoleh bahan bakar melalui pelabuhan yang diduduki menghabiskan biaya sekitar 50 persen lebih banyak daripada yang diimpor melalui pelabuhan Hudaydah. .”Dia menyoroti bahwa blokade minyak yang didukung Saudi yang didukung AS di Yaman merugikan negara yang dilanda konflik itu sekitar enam juta dolar tahun lalu, karena orang harus memperoleh bahan bakar dari stasiun yang dikendalikan oleh tentara bayaran Saudi.Adhrai menunjukkan bahwa sebuah kapal tanker bahan bakar menempuh jarak sekitar 1.300 kilometer di jalan yang penuh dengan serangan dari tentara bayaran Saudi hingga mencapai daerah-daerah di bawah kendali pasukan Sana'a.Awal bulan ini, juru bicara Perusahaan Minyak Yaman mengatakan negara Arab mengalami krisis produk minyak terberat sejak dimulainya agresi dan pengepungan yang dipimpin Saudi hampir tujuh tahun lalu.Antrean mobil yang menunggu bahan bakar “membentang lebih dari tiga kilometer di depan pompa bensin di berbagai provinsi” di seluruh negeri, Essam al-Mutawakel mengatakan kepada jaringan televisi Yaman al-Masirah pada 2 Maret.Dia mencatat bahwa krisis dapat diselesaikan, jika kapal bahan bakar tidak diblokir untuk memasuki Yaman melalui pelabuhan Hudaydah.Meskipun telah menjalani pemeriksaan dan menerima izin PBB, kapal bahan bakar tujuan Yaman disita oleh koalisi pimpinan Saudi yang mengobarkan perang di Yaman dan dipindahkan ke pelabuhan Jizan Arab Saudi, al-Mutawakel menjelaskan.“Kami selalu bertanya-tanya tentang manfaat pemberian izin PBB kepada kapal tanker minyak, dan [pada saat yang sama] pembenaran tindakan pembajakan yang dilakukan oleh koalisi agresi terhadap mereka di perairan internasional,” katanya.Arab Saudi melancarkan perang yang menghancurkan terhadap Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sejumlah sekutunya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan beberapa negara Barat. [IT/r]