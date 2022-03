Israel Berterima Kasih kepada AS setelah DPR Menyetujui Pendanaan Iron Dome Senilai $1 Miliar

IslamTimes - Zionis Israel berterima kasih kepada Amerika Serikat setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui tambahan $1 miliar dalam pendanaan untuk sistem Iron Dome Zionis Israel, menjelang peringatan pertama perang brutal rezim terhadap Gaza yang menewaskan 66 anak-anak.

Pendanaan tambahan Iron Dome disetujui pada hari Rabu (9/3), menyusul penundaan berbulan-bulan karena perselisihan politik dalam negeri mengenai masalah ini.Pendanaan tersebut, dilipat ke dalam paket pengeluaran omnibus $1,5 triliun, juga termasuk $3,8 miliar bantuan militer tahunan untuk Israel sejalan dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh mantan presiden Barack Obama pada tahun 2015.RUU itu juga termasuk Undang-Undang Normalisasi Zionis Israel, yang bertujuan untuk mempromosikan apa yang disebut Kesepakatan Abraham yang ditandatangani Zionis Israel dengan sejumlah negara Arab, yang dicap sebagai pengkhianat oleh Palestina.“Terima kasih kepada Kongres AS atas komitmen Anda yang luar biasa terhadap keamanan Israel & karena telah meloloskan paket keamanan kritis,” tulis Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett dalam sebuah tweet pada hari Kamis."Terima kasih @POTUS atas kepemimpinan & persahabatan Anda," kata Naftali, merujuk pada Presiden AS Joe Biden.Menteri urusan militer Israel Benny Gantz juga berterima kasih kepada Biden dan pemimpin mayoritas DPR Steny Hoyer karena membantu Israel mempertahankan “superioritas militernya di wilayah tersebut.”“Hubungan strategis antara kami dan AS, yang didasarkan pada aliansi kepentingan dan nilai-nilai, sangat penting untuk keamanan Zionis Israel dan untuk mempertahankan keunggulan militernya di kawasan itu, dan kami akan melakukan segalanya untuk memperkuat dan menjaganya,” kata Gantz. .Menteri Luar Negeri Zionis Israel Yair Lapid mengatakan dukungan yang diterima Tel Aviv di Dewan Perwakilan Rakyat AS adalah "kesaksian hubungan strategis antara Israel dan AS.""Terima kasih atas bantuan $1 miliar untuk sistem Iron Dome dan atas komitmennya terhadap keamanan Israel selama bertahun-tahun," cuit Lapid.AIPAC mentweet, “Zionis Israel yang kuat membuat Amerika lebih aman. Bantuan penting ini membantu memastikan sekutu kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang berkembang. Iron Dome telah menyelamatkan banyak nyawa Israel dan Palestina dan membantu mencegah perang."Namun, para kritikus mengatakan bahwa pendanaan untuk sistem Iron Dome Israel sama dengan pendanaan untuk “pendudukan brutal.”“Mengapa pembayar pajak AS masih mensubsidi… satu-satunya tenaga nuklir di kawasan ini?” Khaled Elgindy, seorang rekan senior di Middle East Institute, menulis dalam sebuah tweet."Apa yang terjadi dengan Israel 'membela dirinya sendiri'?" Dia bertanya.Dalam sebuah artikel yang diterbitkan September lalu, Elgindy juga membantah klaim bahwa Iron Dome telah menyelamatkan nyawa warga Palestina, dengan mengatakan “sementara Iron Dome mungkin telah menyelamatkan nyawa Zionis Israel, tidak ada bukti bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Palestina atau meminimalkan skala bencana. kehancuran di pihak Palestina — dan itu mungkin benar-benar melakukan yang sebaliknya.”Pendanaan untuk Iron Dome Zionis Israel telah menghadapi tentangan keras dari Demokrat House yang progresif, yang mengutip pelanggaran hak asasi manusia Zionis Israel terhadap Palestina untuk menolak penyediaan dana Iron Dome sebesar $1 miliar dalam RUU pendanaan pemerintah.Suara Yahudi untuk Aksi Perdamaian, sebuah organisasi aktivis progresif, mengatakan pada saat itu bahwa “sudah lama berlalu bagi AS untuk mengakhiri cek kosong yang membengkak yang mendanai dan memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia Zionis Israel.”Senator Republik Rand Paul telah memblokir empat permintaan oleh Demokrat untuk meloloskan undang-undang di Senat, bersikeras itu "harus dibayar" dan dialokasikan kembali dari bantuan AS yang diusulkan ke Afghanistan.Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, di masa lalu mengecam pendanaan AS untuk sistem Iron Dome Zionis Israel, dengan alasan agresi berkelanjutan rezim terhadap Palestina.Amerika Serikat mulai secara finansial mendukung pengembangan sistem Iron Dome Zionis Israel sekitar satu dekade lalu dan telah memberi rezim dukungan finansial yang besar untuk produksi dan pemeliharaannya. [IT/r]