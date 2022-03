Menlu Iran Kecam Tuntutan Baru AS dalam Pembicaraan JCPOA

IslamTimes - Tidak ada pembenaran logis bagi AS untuk mengajukan tuntutan baru dalam pembicaraan Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, kata menteri luar negeri Iran, menekankan bahwa penghapusan sanksi yang efektif tidak boleh dipengaruhi oleh tuntutan AS yang berlebihan.

Dalam percakapan telepon pada hari Kamis (10/3), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir abdollahian dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dan koordinator senior pembicaraan Wina Josep Borrell berbicara tentang hasil terbaru dan tren pembicaraan Wina untuk menghapus sanksi anti-Iran serta beberapa lainnya. isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama, termasuk krisis Ukraina.Borrell mengatakan negosiasi Wina berada pada titik kritis dan sekarang AS dan Iran harus menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam pertukaran pesan mereka dan harus mencoba untuk mengatasi batas waktu, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.Dia juga mencatat bahwa jaminan ekonomi penting bagi Iran dan UE mendukung ini, menambahkan, “Anda dan kami akan melanjutkan upaya kami untuk mencapai kesepakatan karena kami telah menempuh perjalanan panjang. Anda orang Iran adalah negosiator yang tangguh dan sangat cakap.”Menteri luar negeri Iran, pada bagiannya, berterima kasih kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dan koordinator senior pembicaraan Wina atas upayanya dan kemajuan yang dicapai sejauh ini.Amir abdollahian berkata, “Jika semua pihak berperilaku realistis, kita masih hampir mencapai kesepakatan yang baik dan kuat.”Diplomat top Iran itu menggarisbawahi bahwa tuntutan baru oleh AS tidak memiliki pembenaran yang logis dan ini bertentangan dengan sikap negara itu untuk segera mencapai kesepakatan.Amir abdollahian menambahkan bahwa isu utama dan pencabutan sanksi tidak boleh terpengaruh oleh tuntutan berlebihan dari pihak AS.Dia juga mengatakan AS tidak dapat menyampaikan pesan baru dan berbeda kepada tim perunding Iran melalui koordinator dengan dalih berada di bawah tekanan opini publik Amerika.“Jika AS menghadapi masalah dalam hal opini publik, saya harus mengatakan bahwa kami juga menghadapi masalah opini publik di Iran (dan) mereka memantau perkembangan dengan sangat cermat dan hati-hati dan mencari jawaban dari pemerintah dan menuntutnya untuk mendapatkan persetujuan. sanksi dicabut dan melestarikan energi nuklir yang sangat damai,” katanya.Amir abdollahian juga menggarisbawahi bahwa isu-isu terkait pahlawan nasional Iran tidak bisa ditawar-tawar lagi.Di bagian lain dalam komentarnya, menteri luar negeri Iran menguraikan posisi prinsip Iran mengenai krisis Ukraina, dengan mengatakan, “Kami percaya, sambil mempertimbangkan Piagam PBB, bahwa akar penyebab krisis ini harus diatasi sehingga stabilitas dan keamanan yang langgeng dapat ditegakkan. di kawasan melalui penghentian perang dan fokus pada solusi politik.” [IT/r]