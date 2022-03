Moskow Meminta Pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk Senjata Biologis AS di Ukraina

IslamTimes - Moskow telah meminta agar Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada hari Jumat (11/3) untuk membahas dugaan pembuatan senjata biologis di Ukraina.

Beberapa hari yang lalu, Igor Kirillov, kepala radiasi, kimia, dan pertahanan biologis angkatan bersenjata Rusia, melaporkan bahwa pasukan Rusia menemukan 30 laboratorium biologi di Ukraina, kemungkinan digunakan untuk mengembangkan senjata biologis.Kirillov mengungkapkan bahwa laboratorium bio yang didanai Pentagon AS di Ukraina mengembangkan, antara lain, proyek untuk penyebaran senjata biologis ke Rusia melalui kelelawar.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengungkapkan, pada hari Minggu, bahwa Kiev segera menutupi jejak program biologi militer yang dilakukan di Ukraina dan didanai oleh Pentagon.Diplomat Rusia tersebut mengkonfirmasi bahwa AS telah “sudah berhasil mengevakuasi sebagian besar dokumentasi” dari laboratorium di Kiev, Kharkov, dan Odessa.Baik AS dan Ukraina telah membantah tuduhan tersebut. Dalam sebuah video pada hari Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim, “Tidak ada yang mengembangkan bahan kimia atau senjata pemusnah massal lainnya.”Negara-negara Barat menuduh Rusia berpotensi menggunakan senjata kimia itu sendiri—sesuatu yang mereka klaim dilakukan Rusia di Suriah dan yang tidak pernah terbukti.Karena kurangnya bukti dari Suriah, kasus senjata kimia yang belum terselesaikan di Suriah tetap menjadi topik perdebatan bagi Dewan Keamanan.Pada tahun 2018, Rusia percaya AS sedang melakukan eksperimen lebih lanjut dalam senjata biologis di Georgia. [IT/r]