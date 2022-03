Daesh Tunjuk Pemimpin Baru

Islam Times - Kelompok teroris Daesh [Bahasa Arab untuk kelompok teroris 'ISIS/ISIL'] mengkonfirmasi kematian pemimpin sebelumnya Abu Ibrahim Al-hashemi Al-Quraishi, mengumumkan nama yang sama Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi sebagai pengganti pada hari Kamis (10/3).

Seorang juru bicara dari kelompok teroris mengkonfirmasi kematian pemimpin sebelumnya dan mengumumkan nama pemimpin baru melalui Media al-Furqan Daesh, meskipun nama itu telah beredar secara tidak resmi di media sosial pada bulan sebelumnya.Al-Quraishi sebelumnya dilaporkan meledakkan dirinya dan keluarganya selama serangan oleh Pasukan Khusus AS di barat laut Suriah bulan lalu. Menurut seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, Quraishi meledakkan bom pada awal operasi, menyebabkan sedikitnya 13 orang tewas dalam “bentrokan dan ledakan” yang terjadi, menurut petugas penyelamat Suriah.Quraisy yang sekarang telah meninggal telah memimpin kekhalifahan sejak kematian pemimpin dan pendiri sebelumnya Abu Bakr al-Baghdadi, yang tewas dengan cara yang sama selama serangan AS pada tahun 2019. [IT/r]