Biden: AS dan Sekutu untuk Cabut Status Perdagangan 'Negara Paling Disukai' Rusia

Joe Biden. US President

IslamTimes - Penghapusan dari daftar "negara yang paling disukai" pada dasarnya berarti bahwa Rusia tidak akan lagi menikmati "hubungan perdagangan normal yang permanen" dengan Barat, dan Barat akan diizinkan untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada impor Rusia.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Jumat (11/3) bahwa Amerika, bersama dengan Uni Eropa dan negara-negara G7, akan mengeluarkan Rusia dari daftar yang disebut "negara yang paling disukai" untuk perdagangan.“Ketika Putin melanjutkan serangan tanpa ampunnya, Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya terus bekerja sama untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Putin dan untuk lebih mengisolasi Rusia di panggung global,” kata Biden. "Mencabut PNTR [hubungan perdagangan normal permanen] untuk Rusia akan mempersulit Rusia untuk melakukan bisnis dengan Amerika Serikat."Presiden Amerika mengatakan bahwa mitra AS dan G7 akan memastikan bahwa Rusia tidak dapat memperoleh pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.Dia juga mencatat bahwa otoritas AS akan diizinkan untuk melarang investasi di masa depan di sektor ekonomi Rusia mana pun. Menurut presiden AS, sanksi yang telah dijatuhkan pada Moskow "menghancurkan" ekonomi Rusia - dan masih banyak lagi yang akan datang.Biden juga mengumumkan bahwa Washington akan bekerja untuk melarang vodka, makanan laut, dan berlian yang diimpor dari Rusia. AS juga akan melarang ekspor barang mewahnya ke Rusia.Di antara barang-barang lain yang kemungkinan akan dikenakan tarif impor yang lebih tinggi adalah uranium, rhodium, paladium, dan perak batangan.Lebih lanjut, presiden AS mengatakan Rusia akan "membayar harga yang mahal" jika menggunakan senjata kimia di Ukraina. Biden juga mengungkapkan bahwa dia berbicara dengan rekannya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan "mengatakan kepadanya - seperti yang saya lakukan setiap kali saya berbicara dengannya - bahwa Amerika Serikat mendukung Ukraina [...] membela negara mereka dan mereka melakukan itu."Keputusan untuk mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Moskow datang setelah sejumlah sanksi anti-Rusia yang dijatuhkan di Moskow oleh Barat setelah Kremlin melancarkan operasi militer di Ukraina. Pada awal Maret, Kanada mencabut status "negara yang paling disukai" dalam perdagangan untuk Rusia dan Belarus.Negara-negara yang memiliki status “most favoured nation” dituntut untuk memperlakukan satu sama lain secara setara. Sekitar 180 negara memiliki status ini; di antara mereka yang tidak adalah Kuba dan Korea Utara.Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari, dengan tujuan "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" negara tetangga. Moskow menekankan bahwa angkatan bersenjata Rusia hanya menargetkan infrastruktur militer dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi warga sipil. [IT/r]