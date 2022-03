Biden: AS Memindahkan Lebih dari 12.000 Pasukan ke Perbatasan dengan Rusia untuk Membela NATO

US President Joe Biden has accused Moscow of creating a pretext to invade Ukraine

IslamTimes - Presiden AS telah berulang kali menolak gagasan pasukan Amerika atau NATO terlibat dalam pertempuran di Ukraina, menekankan bahwa itu akan memicu perang dunia ketiga.

Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa AS akan mempertahankan "setiap inci" wilayah NATO dan dengan demikian memerintahkan untuk memindahkan lebih dari 12.000 tentara Amerika dan menempatkan mereka di sepanjang perbatasan aliansi dengan Rusia. Dia mengklarifikasi bahwa pasukan telah dikerahkan ke Latvia, Estonia, Lithuania, Rumania, serta negara-negara lain.POTUS melanjutkan dengan menguraikan, menggemakan pernyataan sebelumnya, bahwa AS tidak akan berperang "Perang Dunia Ketiga di Ukraina". Namun, dia menekankan bahwa Washington masih memiliki “kewajiban suci” di bawah perjanjian NATO, dan jika Rusia menyerang salah satu anggotanya, AS akan merespons, bahkan jika itu berarti dimulainya konflik global.“Kami akan terus berdiri bersama dengan sekutu kami untuk mengirim pesan yang jelas bahwa kami akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO, setiap inci dengan NATO yang bersatu dan digalakkan”.NATO sebelumnya melaporkan mengirim pasukan tambahan ke sayap timurnya di tengah kekhawatiran bahwa Rusia mungkin menggunakan militernya di Ukraina. [IT/r]