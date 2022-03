AS dan Rusia Saling Tuduh di PBB atas Senjata Biologis di Ukraina

IslamTimes - AS dan Rusia saling tuding di Dewan Keamanan PBB atas dugaan senjata biologis di Ukraina. Rusia bersikeras bahwa AS telah membiayai program penelitian senjata biologis di Ukraina sementara Washington membantah tuduhan itu.

Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Jumat (11/3) bahwa pemerintah Ukraina telah mengizinkan rakyatnya sendiri untuk digunakan sebagai kelinci percobaan untuk penelitian senjata biologis.Nebenzya mengatakan laboratorium telah mempelajari bagaimana menyebarkan virus menggunakan burung dan kelelawar, mengutip sebagai bukti bahwa semakin banyak wabah penyakit telah dilaporkan di Ukraina dalam beberapa tahun terakhir.Utusan Rusia memperingatkan negara-negara Eropa tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penelitian Ukraina terhadap senjata biologis.“Kami meminta Anda untuk memikirkan bahaya biologis yang sangat nyata bagi orang-orang di negara-negara Eropa, yang dapat diakibatkan oleh penyebaran agen hayati yang tidak terkendali dari Ukraina,” kata Nebenzya. “Dan jika ada skenario seperti itu maka seluruh Eropa akan tercakup.”"Risiko ini sangat nyata mengingat kepentingan kelompok nasionalis radikal di Ukraina menunjukkan pekerjaan dengan patogen berbahaya yang dilakukan bersama dengan kementerian pertahanan Amerika Serikat," tambahnya.Tetapi duta besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menolak tuduhan Rusia atas aktivitas biologis AS, dengan mengklaim bahwa laboratorium biologi di Ukraina tidak ada hubungannya dengan senjata kimia.Dia mengatakan tuduhan seperti itu adalah tanda bahwa Moskow berencana untuk menggunakan senjata kimia atau biologi di Ukraina."Dan kami sangat prihatin bahwa seruan Rusia untuk pertemuan ini adalah upaya potensial palsu dalam tindakan - persis seperti yang telah kami peringatkan, termasuk dari Menlu Blinken di sini di dewan keamanan bulan lalu," katanya.Menurut Greenfield, Rusia memiliki "rekam jejak yang salah menuduh negara lain atas pelanggaran yang dilakukan Rusia sendiri."Dia menambahkan bahwa pertemuan Dewan Keamanan PBB mengungkapkan tujuan Rusia kepada dunia, dan "mengungkap kebohongan Rusia" yang disebutnya "upaya jahat untuk menutupi kekejaman yang dilakukan oleh Rusia sebagai bagian dari serangan ilegal dan tidak beralasan mereka di Ukraina.""Ukraina tidak memiliki program senjata biologis. Tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat - tidak di dekat perbatasan Rusia atau di mana pun," katanya.Kepala perlucutan senjata PBB mengatakan pada pertemuan itu bahwa organisasi tersebut tidak mengetahui adanya program senjata biologis di Ukraina. Pemerintah di Kiev telah membantah program semacam itu di tanah Ukraina.Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (11/3) memperingatkan bahwa Rusia akan membayar harga yang mahal jika meluncurkan serangan senjata kimia selama aksi militer yang sedang berlangsung di Ukraina."Saya tidak akan berbicara tentang intelijen ... tetapi Rusia akan membayar harga yang mahal jika mereka menggunakan senjata kimia," kata Biden.Amerika Serikat pada hari Selasa (8/3) membuat pengakuan yang menakjubkan, mengatakan bahwa Ukraina menjadi tuan rumah "fasilitas penelitian biologis" yang didanai AS.Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland menyatakan keprihatinannya selama sidang Senat di Ukraina setelah Rusia menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa Kiev diperintahkan untuk segera menghilangkan jejak dari apa yang dianggap sebagai program senjata biologis, yang dibiayai oleh Pentagon.Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menemukan bukti biolab yang didanai AS di Ukraina.Kementerian mengatakan telah memantau dengan cermat program senjata biologis yang dikembangkan oleh Pentagon di negara-negara pasca-Soviet, menambahkan bahwa menurut temuan baru, "jaringan" lebih dari 30 laboratorium biologi dibentuk di Ukraina pada khususnya.Peringatan Gedung Putih tentang potensi Rusia untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina "harus dilihat sebagai peringatan bahwa AS berencana menggunakan senjata kimia di Ukraina, dan kemudian mencoba menyalahkan Rusia," menurut jurnalis Amerika dan analis politik Don DeBar.Namun, dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis (10/3), DeBar memperingatkan bahwa "mereka akan membuat kesalahan perhitungan yang parah."“Pernyataan dari Gedung Putih ini, dengan asumsi Biden memahaminya atau melihatnya sebelum Jen Psaki membuatnya, harus dilihat sebagai peringatan bahwa AS berencana menggunakan senjata kimia di Ukraina, dan kemudian mencoba menyalahkan Rusia,” dia menunjukkan.“Jika mereka melakukan itu,” tambah DeBar, “mereka akan membuat kesalahan perhitungan yang parah. Tak seorang pun di dunia - kecuali mungkin setengah, atau kurang, dari rakyat Amerika - akan mempercayainya. Dan saya tidak mengacu pada ukuran opini publik yang akan ditunjukkan oleh jajak pendapat New York Times atau CNN atau Reuters. Saya berbicara tentang apa yang sebenarnya orang-orang di sini akan percaya di tengah penderitaan mereka sendiri, dengan $5 hingga $10 per galon gas dan roti yang harganya akan naik tiga atau empat kali lipat.” [IT/r]