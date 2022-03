Departemen Luar Negeri AS Tidak Akan Melacak Warga AS yang Akan Bertempur di Ukraina

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan bahwa Washington tidak memiliki rencana untuk melacak warga AS yang memutuskan untuk bergabung dengan tentara bayaran untuk berperang di Ukraina, memperingatkan bahwa perjalanan semacam itu dapat mengakibatkan "penangkapan atau kematian."

“Ketika orang Amerika bepergian ke luar negeri, mereka tidak diharuskan mendaftar ke Departemen Luar Negeri dengan cara apa pun, jadi ini bukan metrik yang akan kami lacak,” kata Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri, menjawab pertanyaan tentang berapa banyak orang Amerika yang telah bepergian ke Ukraina mengingat "undangan" Ukraina untuk koalisi.Pemerintah AS telah mendesak warga AS untuk menghindari pertempuran di Ukraina, pada saat yang sama menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang akan diambil terhadap mereka yang memutuskan untuk pergi. Sementara Washington hanya menyarankan untuk tidak melakukannya, negara-negara lain, seperti Serbia, telah mengambil tindakan untuk mengadili "sukarelawan" yang memutuskan untuk berperang dalam perang yang bukan milik mereka.Price berpendapat bahwa bepergian ke Ukraina menimbulkan "risiko terhadap keselamatan pribadi" dan bahwa warga negara "harus menyadari bahwa Rusia telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk memperlakukan pejuang asing di Ukraina sebagai 'tentara bayaran' daripada sebagai kombatan atau tawanan perang yang sah."Washington meminta Moskow "menghormati semua kewajiban dan hukum perangnya" dan memperingatkan "potensi upaya penuntutan pidana" dan "risiko yang meningkat untuk perlakuan buruk."Sekitar 100 warga AS telah disaring untuk bergabung dalam pertempuran di Ukraina melawan pasukan Rusia setelah kedutaan Ukraina meminta warga di berbagai negara untuk bergabung dengan mereka.Kandidat termasuk beberapa pilot helikopter dan lainnya dengan pengalaman tempur dari pertempuran di Irak dan Afghanistan.Baru-baru ini, presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa 16.000 tentara bayaran diperkirakan akan bergabung dalam konflik minggu depan. [IT/r]