Juru Bicara: Iran Menentang AS dan NATO 'Menelan' Dunia

IslamTimes - Iran telah mengambil sikap independen terhadap perang di Ukraina berdasarkan kebijakan luar negerinya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, menyuarakan penentangan Tehran terhadap AS dan NATO untuk melahap dunia.

Dalam sambutannya pada pertemuan mahasiswa dan profesor universitas Iran, yang diadakan di Masyhad pada hari Sabtu (12/3), Said Khatibzadeh mengatakan sistem internasional telah mengalami perubahan sejak pembubaran Uni Soviet, dan alasan untuk perang saat ini antara Rusia dan Ukraina telah disiapkan sejak tiga dekade lalu.Menyoroti sikap independen Iran pada perang Ukraina atas dasar kebijakan luar negerinya, juru bicara itu mengatakan Republik Islam menentang perang dan menelan dunia oleh AS dan NATO.Iran bukanlah negara satelit dari negara mana pun, dia menggarisbawahi, menambahkan, “Kami cukup kuat dan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melindungi kepentingan nasional, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara itu.”Khatibzadeh juga menekankan bahwa Iran tidak akan membiarkan negara mana pun ikut campur dalam urusan internalnya.Dalam sambutannya pada 1 Maret, Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan akar dari krisis di Ukraina adalah kebijakan AS yang menciptakan krisis, menggambarkan Ukraina sebagai korban dari kebijakan tersebut.“AS menyeret Ukraina ke tempatnya sekarang. Dengan mencampuri urusan dalam negeri Ukraina, menciptakan 'revolusi warna' dan menggulingkan satu pemerintah, dan menempatkan yang lain berkuasa, AS menyeret Ukraina ke dalam situasi ini,” kata Ayatollah Khamenei.“Situasi Ukraina memiliki dua pelajaran penting. Pemerintah yang mengandalkan AS dan Eropa harus tahu bahwa dukungan mereka hanyalah fatamorgana dan tidak nyata. Ukraina hari ini adalah Afghanistan kemarin. Presiden kedua negara mengatakan mereka bergantung pada pemerintah AS dan Barat tetapi dibiarkan sendiri,” Imam Ali Khamenei memperingatkan. [IT/r]