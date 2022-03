AS Akan Mengirim $200 Juta Lebih dalam 'Senjata Mematikan' ke Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan $200 juta lebih dalam bantuan militer tambahan saat pertempuran berkecamuk antara pasukan Ukraina dan pasukan Rusia.

Presiden AS Joe Biden mengizinkan peralatan militer tambahan untuk Ukraina pada Sabtu (12/3), ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam "pelanggaran mencolok" hukum humaniter internasional oleh pasukan Ukraina.Putin juga menuduh tentara Ukraina melakukan "eksekusi di luar hukum terhadap para pembangkang" dan "mengambil sandera dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia."Biden menunjuk "hingga nilai agregat $200 juta dalam artikel dan layanan pertahanan Departemen Pertahanan, dan pendidikan dan pelatihan militer, untuk memberikan bantuan ke Ukraina."Washington telah mengesahkan $350 juta peralatan militer pada 26 Februari, setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri melepaskan "bantuan pertahanan mematikan" dari persediaan AS ke Ukraina.Blinken mengatakan paket itu ditujukan untuk membantu "Ukraina mengatasi ancaman lapis baja, udara, dan lainnya yang sekarang dihadapi."Sementara Rusia mengatakan pada hari Sabtu (12/3) bahwa pasukannya dapat menargetkan pasokan senjata Barat di Ukraina dan bahwa masuknya senjata akan mengubah konvoi "menjadi target yang sah."Otorisasi terbaru bantuan militer AS datang dua hari setelah Washington mengesampingkan rencana untuk mengirim jet tempur MiG ke Ukraina melalui pangkalan Amerika.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat tidak mendukung proposal Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 yang sudah tua ke Ukraina, dengan alasan bahwa tindakan seperti itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia.Austin menggambarkan proposal itu sebagai langkah "berisiko tinggi", meminta Warsawa untuk langsung mengirim pesawat ke Washington.Washington sebelumnya telah memberikan $60 juta bantuan militer ke Ukraina musim gugur yang lalu, diikuti oleh $200 juta lagi pada bulan Desember untuk senjata dan amunisi.Biden telah menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya tidak akan melawan Rusia di Ukraina, dengan mengatakan skenario seperti itu akan memulai "Perang Dunia III."“Kami tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina. Konflik langsung antara NATO dan Rusia adalah Perang Dunia III, sesuatu yang harus kami upayakan untuk dicegah,” katanya, Jumat.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta AS untuk menetapkan "zona larangan terbang" untuk melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia dan berhenti membeli minyak dan gas Rusia.Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi dunia.Putin mengatakan negaranya membela komunitas berbahasa Rusia melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" Ukraina sehingga tetangga mereka menjadi netral dan tidak lagi mengancam Rusia. [IT/r]