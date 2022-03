Laporan: Iran Mengklaim Bertanggung jawab atas Serangan Rudal 

IslamTimes - Pengawal Revolusi mengatakan serangan ditujukan ke "pusat strategis" Zionis Israel di Irak, menurut media Iran.

Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada hari Minggu (13/3), yang dikutip oleh media Iran, bahwa mereka telah meluncurkan serangan rudal presisi ke "pusat perencanaan dan kejahatan strategis Zionis" di kota Erbil di Irak utara pada malam sebelumnya. Serangan itu, yang terjadi di dekat kompleks diplomatik AS, terjadi beberapa hari setelah serangan udara Zionis Israel di Suriah yang, kata Tehran, menewaskan dua petugas IRGC.Pernyataan IRGC pertama kali dilaporkan oleh kantor berita IRNA milik negara Iran. Menurut badan tersebut, serangan Sabtu (12/3) malam adalah tanggapan terhadap "kejahatan baru-baru ini oleh rezim Zionis palsu," tampaknya mengacu pada serangan udara Zionis Israel di dekat ibukota Suriah Damaskus pekan lalu, yang menurut republik Islam itu, menewaskan dua perwira IRGC dan dua warga sipil.IRGC sebelumnya telah memperingatkan bahwa Zionis Israel akan “membayar harga untuk kejahatan semacam itu.”Rekaman video menunjukkan rentetan sekitar 12 rudal menghantam situs yang diduga milik Israel. Pengamat awalnya percaya bahwa kompleks diplomatik AS menjadi sasaran.Namun, kompleks AS - yang masih dalam pembangunan dan tidak memiliki staf - dilaporkan tidak rusak, tidak ada orang Amerika yang terluka, dan pejabat Amerika mengatakan kepada wartawan bahwa fasilitas AS kemungkinan bukan target yang dimaksud.Israel belum mengaku mengoperasikan fasilitas strategis semacam itu di Irak.Sementara IRGC tidak mengakui meluncurkan rudal dari wilayah Iran, fakta bahwa rudal balistik daripada roket digunakan menunjukkan bahwa serangan itu berasal dari Iran. Jaringan Rudaw yang berbasis di Kurdistan melaporkan bahwa rudal itu "berasal dari luar wilayah Kurdistan dan Irak," mengutip otoritas kontra-terorisme regional.Erbil adalah ibu kota wilayah semi-otonom Kurdistan Irak, dan konsulat AS di sana melayani provinsi Erbil, bersama dengan tiga provinsi lain yang membentuk wilayah tersebut: Sulaimaniya, Duhok, dan Halabja.Pemboman itu menandai pertama kalinya Iran secara langsung meluncurkan rudal ke Irak sejak Januari 2020, ketika Tehran menghujani rudal balistik di dua pangkalan AS – satu di dekat Erbil dan satu lagi lebih dekat ke Baghdad – sebagai tanggapan atas pembunuhan AS terhadap Jenderal IRGC Qassem Soleimani. Tidak ada tentara Amerika yang tewas dalam serangan Iran, tetapi puluhan orang mengalami cedera otak traumatis. [IT/r]