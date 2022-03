Rata-rata Harga Gas AS Naik 22% dalam Dua Minggu ke Rekor $4,43

IslamTimes - Rata-rata harga bensin kelas reguler naik 22 persen selama dua minggu terakhir di tengah sanksi Barat terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina yang mengganggu pasar energi global.

Harga melonjak 79 sen selama dua minggu terakhir ke rekor $4,43 per galon, analis Industri Trilby Lundberg dari Lundberg Survey mengatakan Minggu (13/3).Sebelumnya, rekor tertinggi harga gas adalah $4,11 per galon pada Juli 2008, menurut Lundberg, yang menambahkan harga di pompa adalah $1,54 lebih tinggi dari tahun lalu.Lundberg juga memperkirakan bahwa harga gas mungkin akan tetap tinggi dalam jangka pendek karena biaya minyak mentah meroket di tengah kekhawatiran pasokan global setelah operasi militer Rusia.Di beberapa bagian AS, gas telah mencapai kisaran $6 yang tinggi, termasuk di Los Angeles, di mana beberapa harga pompa bensin hampir mencapai $7 per galon.Wilayah Teluk San Francisco melihat harga rata-rata tertinggi untuk gas kelas reguler, pada $ 5,79 per galon, sementara Tulsa, Oklahoma memiliki rata-rata terendah, pada $ 3,80 per galon.Harga solar juga melonjak, dengan harga naik $1,18 selama dua minggu, rata-rata $5,20 per galon. Harga solar $2,11 lebih mahal dari tahun lalu.Harga yang memecahkan rekor terjadi setelah Presiden Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak, gas alam, dan batu bara Rusia.“Kami melarang semua impor minyak dan gas serta energi Rusia. Itu berarti minyak Rusia tidak akan lagi dapat diterima di pelabuhan AS dan rakyat Amerika akan memberikan pukulan kuat lainnya kepada Putin," kata Biden dalam pidato dari Gedung Putih, menambahkan bahwa keputusan itu diambil "dengan konsultasi erat" dengan sekutu.Pengumuman itu datang ketika negara-negara sekutu Barat bekerja untuk memutuskan Rusia dari ekonomi global untuk menghukum Presiden Vladimir Putin atas aksi militer di Ukraina.Bulan lalu, Putin memerintahkan “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina untuk “membela orang” yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.”Biden menyebut tindakan Rusia itu sebagai “serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan,” dan media Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak serangan Perang Dunia Kedua oleh Rusia. [IT/r]