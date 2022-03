AS: China Akan Menghadapi Konsekuensi jika Membantu Rusia Menghindari Sanksi

IslamTimes - Amerika Serikat mengatakan China akan menghadapi konsekuensi jika membantu Rusia menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh Washington dan sekutunya dalam menanggapi operasi militer Moskow di Ukraina.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, yang akan bertemu dengan diplomat top China Yang Jiechi di Roma pada hari Senin (14/3), mengeluarkan ancaman tersebut selama wawancara dengan NBC pada hari Minggu (13/3).“Kami telah menjelaskan tidak hanya kepada Beijing, tetapi setiap negara di dunia, bahwa jika mereka berpikir bahwa mereka pada dasarnya dapat menyelamatkan Rusia, mereka dapat memberikan solusi kepada Rusia untuk sanksi yang telah kami terapkan, mereka harus memiliki hal lain. datang karena kami akan memastikan bahwa baik China maupun orang lain, tidak dapat memberikan kompensasi kepada Rusia atas kerugian ini,” kata Sullivan.Pejabat AS dan China Akan Bertemu Soal Konflik Rusia-UkrainaPejabat Amerika dan China akan bertemu di Roma pada hari Senin (14/3) untuk membahas konflik antara Rusia dan Ukraina dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian global, menurut Dewan Keamanan Nasional (NSC).“Pada hari Senin, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan pejabat dari Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri akan berada di Roma. Sullivan akan bertemu dengan Anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Yang Jiechi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menjaga jalur komunikasi terbuka antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC),” juru bicara NSC Emily Horne mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (13/3).“Kedua belah pihak akan membahas upaya berkelanjutan untuk mengelola persaingan antara kedua negara kami dan membahas dampak perang Rusia melawan Ukraina pada keamanan regional dan global,” tambahnya.Sullivan juga akan bertemu dengan Luigi Mattiolo, penasihat diplomatik Perdana Menteri Italia Mario Draghi, untuk membahas “mengkoordinasikan tanggapan internasional yang kuat dan bersatu terhadap perang pilihan Presiden Putin.”China menolak laporan AS tentang permintaan bantuan RusiaPara pejabat AS telah mengklaim bahwa Rusia telah meminta peralatan militer China, karena pertempuran berkecamuk antara pasukan Ukraina dan pasukan Rusia.Para pejabat AS mengatakan kepada Financial Times pada hari Minggu bahwa Rusia telah meminta peralatan militer dan bantuan lainnya sejak dimulainya operasi militer di Ukraina.Pejabat AS lainnya mengatakan ada tanda-tanda bahwa Rusia kehabisan beberapa jenis persenjataan saat operasi militer di Ukraina memasuki minggu ketiga.Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar China di Washington, mengatakan dia “belum pernah mendengar tentang itu,” ketika ditanya tentang dugaan permintaan bantuan militer Rusia.Pengyu mengatakan China menemukan situasi saat ini di Ukraina "membingungkan" dan menambahkan, "Kami mendukung dan mendorong semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian krisis secara damai."Liu mengatakan, "upaya maksimal harus dilakukan untuk mendukung Rusia dan Ukraina dalam melanjutkan negosiasi meskipun situasi sulit untuk menghasilkan hasil yang damai."AS mengirimkan jutaan dolar dalam 'senjata mematikan' ke UkrainaDi sisi lain, Amerika Serikat telah memberi Ukraina beberapa ratus juta bantuan militer tambahan.Presiden AS Joe Biden mengesahkan peralatan militer tambahan senilai $200 juta untuk Ukraina pada hari Sabtu (12/3).Washington telah mengesahkan $350 juta peralatan militer pada 26 Februari, setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri melepaskan "bantuan pertahanan mematikan" dari persediaan AS ke Ukraina.Blinken mengatakan paket itu ditujukan untuk membantu "Ukraina mengatasi ancaman lapis baja, udara, dan lainnya yang sekarang dihadapi."Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa pasukannya dapat menargetkan pasokan senjata Barat di Ukraina dan bahwa masuknya senjata akan mengubah konvoi “menjadi target yang sah.”Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari memerintahkan "operasi militer khusus" di wilayah Donbas Ukraina. Putin mengatakan negaranya membela komunitas berbahasa Rusia melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" Ukraina sehingga tetangga mereka menjadi netral dan tidak lagi mengancam Rusia.Namun, Presiden AS Joe Biden menyebut tindakan Rusia itu sebagai “serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan,” dan media arus utama Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak serangan Perang Dunia Kedua oleh Rusia.Pemerintahan Biden telah memberlakukan sanksi ekonomi dan perbankan yang keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan militernya di Ukraina.Biden mengatakan sanksi akan membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis dalam dolar, euro, pound, dan yen.Presiden AS mengatakan pada hari Jumat bahwa ia bekerja dengan Kongres AS dan negara-negara Kelompok Tujuh (G-7) lainnya untuk mencabut status perdagangan "negara yang paling disukai" untuk Rusia.Biden mengumumkan larangan impor minyak, gas alam, dan batu bara Rusia.Presiden AS mengklaim bahwa satu-satunya alternatif lain untuk sanksi adalah memulai "Perang Dunia Ketiga." [IT/r]