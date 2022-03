Trump: Kegagalan Biden untuk Mengakhiri Konflik Ukraina 'Dapat Menyebabkan Perang Dunia III'

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengecam “kelemahan, kepengecutan, dan ketidakmampuan” Presiden Joe Biden dalam mengakhiri konflik Ukraina, dan memperingatkan bahwa “ini dapat mengarah pada Perang Dunia III.”

Trump mengatakan bahwa "masih ada jalan baginya untuk mengakhiri tragedi ini tanpa membuat orang Amerika terjerat ke dalam perang yang mengerikan dan sangat berdarah."Berbicara pada rapat umum di Carolina Selatan, Trump juga meramalkan bahwa jika konflik Ukraina berlanjut, itu akan mengarah pada perang dunia lain."Omong-omong, ini bisa mengarah ke Perang Dunia III," kata Trump pada hari Sabtu (12/3). “Saya melihat apa yang terjadi. Karena jika Anda berpikir Putin akan berhenti, itu akan menjadi semakin buruk. Dia tidak akan menerimanya, dan kita tidak memiliki siapa pun untuk berbicara dengannya.”Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari memerintahkan "operasi militer khusus" di wilayah Donbas Ukraina. Putin mengatakan negaranya membela komunitas berbahasa Rusia melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" Ukraina sehingga tetangga mereka menjadi netral dan tidak lagi mengancam Rusia.Biden, bagaimanapun, menyebut tindakan Rusia sebagai "serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan," dan media arus utama Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak serangan Perang Dunia Kedua oleh Rusia.Trump mengklaim Presiden Putin tidak akan pernah memulai konflik jika dia berada di Gedung Putih.Dia mengatakan AS harus menjauhi konflik dan bahwa Biden masih memiliki kesempatan untuk menjauhkan orang Amerika darinya.Pemerintahan Biden telah memberlakukan sanksi ekonomi dan perbankan yang keras terhadap Rusia sebagai tanggapan atas tindakan militernya di Ukraina.Biden mengatakan sanksi akan membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis dalam dolar, euro, pound dan yen.Presiden AS mengatakan pada hari Jumat bahwa ia bekerja dengan Kongres AS dan negara-negara Kelompok Tujuh (G-7) lainnya untuk mencabut status perdagangan "negara yang paling disukai" untuk Rusia.Biden mengumumkan larangan impor minyak, gas alam, dan batu bara Rusia.Presiden AS mengklaim bahwa satu-satunya alternatif lain untuk sanksi adalah memulai "Perang Dunia Ketiga."Trump mengatakan AS tidak akan dapat mengakhiri ketergantungannya pada minyak Rusia sampai dia berkomitmen untuk “mengakhiri perang konyol Biden terhadap energi Amerika.”“Kita harus mendapatkan pekerjaan energi besar kita mengebor, memompa, memproduksi, menambang, dan memurnikan tidak seperti sebelumnya,” kata Trump.Putin pekan lalu mengatakan bahwa sanksi Barat terhadap Rusia mirip dengan deklarasi perang.Dia juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi dunia. [IT/r]