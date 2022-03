China Kecam Klaim Tentang Rusia yang Meminta Bantuan Militer di Ukraina Op sebagai 'Disinformasi AS'

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China telah mengecam klaim oleh pejabat AS bahwa Rusia diduga meminta peralatan militer Beijing setelah dimulainya operasi khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina sebagai 'disinformasi'.

Selanjutnya, Amerika Serikat harus sepenuhnya mengklarifikasi kegiatan militer-biologisnya di wilayah Ukraina, tambah Kementerian Luar Negeri China.Referensi di sini dibuat untuk dokumen, yang dirilis pada 10 Maret oleh Kementerian Pertahanan Rusia, terkait dengan dugaan aktivitas biologis militer Amerika Serikat di wilayah Ukraina.Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan AS memainkan peran utama dalam pembiayaan dan pengembangan komponen untuk senjata biologis, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.Komentar tersebut, muncul selama pengarahan rutin kementerian luar negeri China di Beijing, muncul setelah sebelumnya juru bicara kedutaan besar China untuk Amerika Serikat, Liu Pengyu, dilaporkan oleh Reuters menolak tuduhan media bahwa Moskow telah mendekati Beijing untuk peralatan militer dan logistik lainnya. dukungan, mengatakan dia "belum pernah mendengar tentang itu."“Situasi saat ini di Ukraina memang membingungkan,… Prioritas utama sekarang adalah mencegah situasi tegang meningkat atau bahkan di luar kendali,” kata diplomat China itu dalam menanggapi Reuters.Para pejabat AS juga dilaporkan oleh Reuters yang mengkonfirmasi bahwa Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan bermaksud untuk bertemu dengan diplomat senior China Yang Jiechi di Roma pada hari Senin (14/3) untuk memperingatkan bahwa Beijing akan menghadapi hukuman ekonomi jika memperluas bantuan Rusia dalam operasi yang sedang berlangsung untuk demiliterisasi Ukraina. Berpihak pada Rusia, menurut pejabat AS yang dikutip, akan mengakibatkan isolasi global lebih lanjut dari China, Sullivan berencana untuk menggarisbawahi.Dampak bagi Beijing konon akan mempengaruhi arus perdagangan, pengembangan teknologi baru dan, mungkin, sanksi sekunder. Pekan lalu, Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo mengatakan perusahaan China yang menentang pembatasan Amerika pada ekspor ke Rusia dapat terputus dari peralatan dan perangkat lunak buatan AS yang mereka butuhkan untuk membuat produk mereka. [IT/r]