Senator GOP: Ukraina Mendapat Semua Hal dari AS, NATO, Mengapa Tidak Jet Mig-29

IslamTimes - Senator Republik Rob Portman mengatakan dia tidak mengerti mengapa Ukraina seharusnya tidak menerima jet tempur MiG-29 ketika telah didukung dengan cara lain oleh AS dan sekutu NATO-nya.

Pernyataannya muncul setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu (9/3) bahwa Amerika Serikat tidak mendukung proposal Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 yang sudah tua ke Ukraina, dengan alasan bahwa tindakan seperti itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah mendesak AS untuk menetapkan "zona larangan terbang" di atas Ukraina dan meminta tambahan jet MiG-29 untuk negaranya sendiri setelah operasi militer Rusia di sana.Presiden Rusia Vladimir Putin, bagaimanapun, memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan konsekuensi bencana. Putin memerintahkan “operasi militer khusus” di wilayah Donbas Ukraina pada 24 Februari untuk “membela orang” yang menjadi sasaran “genosida” di sana terhadap pasukan pemerintah, menekankan bahwa Moskow “tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.”Berbicara di "State of the Union" CNN pada hari Minggu (13/3), Portman, ketika ditanya apakah dia khawatir bahwa Polandia memberikan pesawat ke Ukraina dapat memicu Perang Dunia III, mengatakan, "Saya tidak tahu mengapa itu benar."Dia mengatakan dia tidak mengerti mengapa Moskow menganggap pengiriman jet tempur ke Ukraina sebagai eskalasi yang lebih besar dibandingkan dengan cara lain AS dan sekutu NATO mendukung Kiev.“Putin telah mengatakan bahwa sanksi adalah tindakan perang. Mereka tentu mengeluh ketika kita memberikan Stinger langsung dari pemerintah AS, yang dapat menjatuhkan pesawat,” kata Portman.“Kita telah memberi mereka helikopter. Baru-baru ini pada Januari, kami memberi mereka helikopter militer AS. Dan itu langsung dari Amerika Serikat. Dalam hal ini, Polandia akan menyediakan pesawat-pesawat ini, yaitu pesawat gaya Soviet, pesawat tua, MiG-29. Ada juga dua negara lain, Slovakia dan Bulgaria, yang memiliki pesawat ini,” tambahnya.Republikan Ohio itu berkata, "Saya tidak mengerti mengapa ini lebih buruk dari, dari sudut pandang Rusia, daripada hal-hal lain ... yang telah kita lakukan atau yang sedang kita bicarakan."Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengeluarkan pernyataan pada Selasa malam yang menggambarkannya sebagai proposal Polandia yang “tidak dapat dipertahankan” untuk mentransfer jet tempur ke Pangkalan Udara Ramstein untuk kemudian pergi ke Ukraina untuk dikerahkan melawan Rusia.Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan rencana Polandia untuk mengirim jet tempur ke Ukraina telah menerima “lampu hijau” dari AS. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Biden akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Polandia jika mengirim jet ke Ukraina.Dalam wawancaranya, Portman menunjuk persetujuan awal Blinken atas rencana tersebut dalam mempertanyakan mengapa AS menarik diri darinya.“Jadi saya tidak mengerti mengapa kami tidak melakukannya. Kami awalnya memberi lampu hijau. Seperti yang Anda ketahui, akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri mengatakan akan mendapatkan lampu hijau. Dan untuk beberapa alasan, sekarang kami memblokirnya, ”katanya. [IT/r]