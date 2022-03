Iran Mengatakan Menunggu Tanggapan AS Sebelum Kembali ke Wina

IslamTimes - Iran mengatakan sedang menunggu tanggapan dari AS sebelum kembali ke ibu kota Austria untuk menyelesaikan pembicaraan Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan penghapusan sanksi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibnejad menyalahkan Amerika Serikat atas jeda tersebut, dengan mengatakan Washington perlu mengambil keputusan politik sebelum delegasi Iran akhirnya kembali ke Wina.“Kami tidak pada titik, di mana seseorang dapat menyatakan kesepakatan telah dicapai. Masih ada beberapa masalah utama dan luar biasa yang perlu diputuskan di Washington. Segera setelah keputusan diambil, kami akan kembali ke Wina dan mencapai kesepakatan akhir. Kami sekarang menunggu tanggapan dari pihak AS. Konsultasi sedang berlangsung di berbagai tingkatan,” katanya kepada wartawan di Tehran.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian akan berangkat ke Moskow Selasa (15/3) untuk membahas berbagai masalah dengan pejabat Rusia, kata Khatibzadeh.Dia mengatakan Amir-Abdollahian dan rekan-rekannya dari pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), terus-menerus berhubungan satu sama lain.Diplomat itu menegaskan kembali bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dan pasti dari bangsa Iran akan menentukan kerangka kerja negosiasi Wina dan kesepakatan akhir yang dihasilkan darinya.Khatibzadeh juga menolak laporan Barat mengenai tuntutan Rusia, menyatakan bahwa pembicaraan Wina dimaksudkan untuk memastikan AS kembali ke JCOPA dengan cara yang kredibel dan dapat diverifikasi.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah memilih untuk memperumit pembicaraan. [IT/r]