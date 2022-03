Pejabat AS: Situs Irak yang Diserang Rudal Iran Juga Berfungsi Sebagai Fasilitas Pelatihan 'Israel'

IslamTimes - Bangunan di Irak yang dihantam rudal Iran pada hari Minggu (13/3) juga berfungsi sebagai fasilitas pelatihan 'Israel', seorang pejabat tinggi AS diungkapkan kepada The New York Times.

Selusin rudal balistik dari Iran menghantam kota Erbil sebelum fajar, menurut sumber Kurdi dan AS. Sedikitnya dua orang terluka.Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG] kemudian mengatakan pihaknya menargetkan "pusat strategis untuk konspirasi dan kejahatan Zionis."Kota ini adalah ibu kota wilayah otonomi Kurdi Irak, yang sangat kontras dengan Baghdad pada entitas pendudukan Zionis 'Israel'.Selain secara terbuka membeli minyak dari Kurdistan Irak dan menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Kurdi, rezim Tel Aviv juga diduga menjaga hubungan keamanan dengan para pemimpin kawasan.Sebuah konsulat AS dilaporkan berada di dekat serangan itu, meskipun para pejabat AS mengklaim tidak ada kerusakan atau korban di gedung AS mana pun. Bandara Erbil terdekat, tempat pangkalan militer pendudukan AS ditempatkan, tidak terpengaruh. [IT/r]