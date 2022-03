China Menyebut AS Kekaisaran Peretasan Dunia 

IslamTimes - Menyebut Amerika Serikat sebagai "kerajaan peretasan" dunia, Kementerian Luar Negeri China mendesak Washington untuk menghentikan aktivitas siber "berbahaya" menyusul laporan bahwa peretas Amerika menumbangkan jaringan di China untuk melancarkan serangan ke Rusia dan Belarusia.

"China sangat prihatin dengan serangan siber terhadap negara lain yang berasal dari AS dan menggunakan China sebagai batu loncatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin (14/3).Zhao mengomentari laporan media China baru-baru ini bahwa peretas, terutama dari AS tetapi juga dari sekutu NATO Jerman dan Belanda, baru-baru ini membajak jaringan komputer China untuk serangan siber, 87% di antaranya menargetkan Rusia.“Dengan latar belakang situasi Ukraina, langkah seperti itu dapat menghasilkan efek negatif menyesatkan masyarakat internasional dan menyebarkan disinformasi,” kata Zhao, menunjukkan bahwa “mantan pejabat senior AS menyerukan secara terbuka untuk meluncurkan serangan siber ke Rusia belum lama ini. ”Ini tampaknya menjadi referensi ke Hillary Clinton, mantan menteri luar negeri AS dan calon presiden, yang membuat panggilan dalam sebuah wawancara MSNBC pada akhir Februari.Sementara Beijing tidak tahu peran pasti pemerintah AS dalam serangan itu, atau jika itu terkait dengan "praktik lama mencoreng China di dunia maya" oleh AS, Zhao menyerukan Washington untuk "mengadopsi sikap yang lebih bertanggung jawab."Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada hari Senin bahwa AS telah mengancam China dengan "konsekuensi yang signifikan" jika membantu Rusia dengan cara apa pun, selama pembicaraan panjang di Roma antara Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan utusan China Yang Jiechi.Beberapa media Barat mengklaim selama akhir pekan bahwa Moskow telah meminta bantuan militer Beijing untuk konflik di Ukraina. Zhao menyebut klaim itu sebagai “disinformasi” yang datang dari AS. [IT/r]