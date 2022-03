Departemen Luar Negeri AS Umumkan Sanksi terhadap 11 Pejabat Pertahanan Rusia

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pengenaan sanksi lagi terhadap 11 perwakilan berpangkat tinggi dari pasukan Rusia dan kompleks industri militer Senin (14/3), termasuk kepala Garda Nasional Rusia Viktor Zolotov, kepala Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis-militer Dmitry Shugayev, CEO Rosoboronexport Alexander Mikheyev dan delapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia.

“Dunia telah menyaksikan dengan ngeri ketika Rusia telah melakukan serangan terencana, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina. Invasi Rusia lebih lanjut ke Ukraina. […]Hari ini, Departemen Luar Negeri terus membebankan biaya besar kepada para pemimpin pertahanan Rusia,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.“Sebelas orang berikut sedang ditunjuk berdasarkan E.O. 14024 Bagian 1(a)(i), sebagai orang yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan dan material terkait ekonomi Federasi Rusia,” demikian pernyataan tersebut.Sanksi dijatuhkan, antara lain, terhadap Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov dan Gennady Zhidko.Dimasukkannya ke daftar sanksi berarti pembekuan semua aset di AS dan larangan bagi warga negara AS atau perusahaan untuk berbisnis dengan orang-orang dalam daftar, catatan pernyataan itu.Rusia memulai operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari, sebagai tanggapan atas permintaan kepala republik Donbass. Mengumumkan langkah tersebut, Presiden Vladimir Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. [IT/r]