Rusia Sanksi Presiden AS

US President Joe Biden

IslamTimes - Moskow telah mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin AS, termasuk Joe Biden, serta kepala Pentagon dan CIA.

Rusia pada Selasa (15/3) menjatuhkan sanksi kepada Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Tony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan sepuluh pejabat pemerintah dan tokoh politik lainnya. Moskow mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan tindakan timbal balik, yang diberlakukan setelah Washington memasukkan daftar hitam para pemimpin Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin.Penambahan terbaru ke "daftar berhenti" Rusia diumumkan oleh Kremlin pada hari Selasa (15/3), dan digambarkan sebagai "reaksi balasan" terhadap "jalan yang sangat Russofobia yang diambil oleh pemerintahan AS saat ini."Tampil di bagian atas daftar 13 nama adalah Presiden Biden, diikuti oleh Blinken dan Austin. Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Direktur CIA William Burns, dan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki juga disebutkan. Lebih jauh ke bawah daftar, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan putra Biden Hunter – yang hubungannya dengan perusahaan energi Ukraina sebelumnya telah dipertanyakan dan dikritik – juga disertakan.Pencantuman dalam daftar menyangkal orang-orang ini masuk ke Federasi Rusia. Namun, pernyataan Kremlin mengatakan bahwa Moskow tidak akan mengesampingkan kontak dengan pejabat Amerika “jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami.”Lebih banyak nama akan ditambahkan ke daftar "dalam waktu dekat," lanjut pernyataan itu, memperingatkan bahwa "pejabat tinggi AS, pejabat militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar dan tokoh media yang Russophobia atau berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia" juga akan masuk daftar hitam.AS sebelumnya telah memberikan sanksi kepada pengusaha dan tokoh media Rusia, sehingga sanksi pembalasan oleh Moskow berpotensi diterapkan dengan cara saling balas.Dalam hampir tiga minggu sejak peluncuran serangan militernya di Ukraina, Rusia telah menjadi negara yang paling terkena sanksi di dunia. Selain hukuman yang diterapkan oleh pemerintah AS, Inggris, dan UE, sejumlah perusahaan swasta – mulai dari merek ikonik barat seperti McDonald’s dan Coca-Cola hingga lembaga keuangan global seperti Visa dan Mastercard – telah menangguhkan aktivitas mereka di Rusia. [IT/r]