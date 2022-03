Tehran: Kesepakatan Kuat Mungkin Jika Amerika 'Realistis'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan bahwa kesepakatan yang baik dan kuat dapat dicapai untuk memulihkan kesepakatan Iran yang ditinggalkan AS melalui pembicaraan Wina jika pihak Amerika realistis.

Amir Abdollahian membuat pernyataan itu dalam percakapan telepon dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada hari Selasa (15/3), saat dia memberi pengarahan kepada mitranya dari China tentang kemajuan terbaru dalam upaya untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Gabungan [JCPOA].“Jika pihak Amerika realistis, kami akan menyelesaikan kesepakatan yang baik, kuat, dan langgeng dengan dukungan semua pihak yang berunding di Wina,” diplomat top Iran memberi isyarat.Dia mengatakan Iran siap untuk kembali ke meja perundingan sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah akhir yang belum terselesaikan melalui konsultasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang baik.Iran berterima kasih kepada China karena memainkan peran konstruktif dalam negosiasi, Amir Abdollahian menambahkan, menyuarakan harapan bahwa China akan terus memberikan dukungan.Dia juga merujuk pada pertemuannya dengan timpalannya dari Rusia Sergey Lavrov, mengatakan Moskow menegaskan kembali dukungannya untuk penghapusan sanksi AS terhadap Republik Islam Iran dengan memainkan peran konstruktif dalam pembicaraan Wina.Pembicaraan Wina dihentikan pada hari Jumat (11/3) sehingga para perunding kembali ke ibu kota masing-masing untuk konsultasi lebih lanjut guna menyelesaikan beberapa masalah luar biasa yang masih diselesaikan.Semua pihak dalam pembicaraan secara terbuka mengatakan bahwa mereka berada pada tahap akhir negosiasi. Washington mengatakan pada hari Senin bahwa pihak-pihak yang bertunangan "mendekati garis finis." Iran telah mendesak AS untuk membatalkan "tuntutan berlebihan" untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin.AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan meluncurkan kampanye sanksi dan ancaman "tekanan maksimum" yang gagal. Pembicaraan Wina bertujuan untuk memaksa AS untuk sepenuhnya menghormati kesepakatan dengan menghapus semua sanksi anti-Iran.Iran mengatakan pihaknya mencari jaminan bahwa AS tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi. Ini juga menuntut penghapusan sanksi AS dengan cara yang dapat diverifikasi.Selama percakapan telepon hari Selasa, Wang, pada bagiannya, mengatakan China selalu mendukung tercapainya kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA dan terbuka serta mendukung upaya untuk mencapai tujuan ini."China bersedia memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Iran untuk mendorong penyelesaian masalah nuklir Iran ke arah yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional," katanya. [IT/r]