Rusia Mengecam Komentar 'Penjahat Perang' Biden sebagai 'Tidak Dapat Diterima dan Tidak Dapat Dimaafkan' 

IslamTimes - Rusia mengecam Presiden AS Joe Biden karena menyebut pemimpin Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang" atas serangan militer Rusia di Ukraina, mengecam komentar itu sebagai "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan."

"Kami percaya retorika seperti itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan dari pihak kepala negara yang bomnya telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Rabu (16/3).Sebelumnya pada hari itu, Biden menyebut rekannya dari Rusia sebagai "penjahat perang" ketika dia berbicara dengan sekelompok wartawan di Gedung Putih, menandai pertama kalinya pejabat AS menggunakan istilah itu untuk menggambarkan Putin sejak Moskow menyerang Ukraina tiga minggu lalu.Ditanya apakah Putin adalah "penjahat perang," presiden AS awalnya mengatakan tidak dan pergi, tetapi kemudian kembali ke anggota pers dan, ketika pertanyaan itu diulang, dia menjawab, "Oh, saya pikir dia adalah penjahat perang," tanpa menjelaskan lebih lanjut.Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki kemudian mengatakan Biden "berbicara dari hati" daripada membuat pernyataan resmi, menambahkan bahwa tinjauan hukum sedang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri untuk menentukan apakah tindakan Rusia di Ukraina merupakan kejahatan perang.Biden juga mengumumkan bantuan keamanan tambahan senilai $800 juta ke Ukraina untuk memerangi Rusia, dengan paket baru termasuk drone, anti-armor, dan sistem anti-pesawat. "Lebih banyak lagi akan datang karena kami mendapatkan tambahan stok peralatan yang ... kami siap untuk transfer," katanya. [IT/r]