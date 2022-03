Rusia Menjanjikan Lebih Banyak Pengungkapan tentang Biolab Ukraina

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis (17/3) bahwa pihaknya akan segera merilis dokumen tambahan yang berkaitan dengan pengoperasian biolab yang didanai Pentagon di Ukraina. Moskow percaya mereka telah terlibat dalam penelitian senjata biologis.

Spesialis militer Rusia dalam senjata pemusnah massal sedang menganalisis dokumen yang diperoleh dari anggota staf laboratorium Ukraina, kata juru bicara kementerian Igor Konashenkov dalam briefing harian. Dia mengklaim mereka merinci "implementasi oleh AS di Ukraina dari sebuah proyek rahasia untuk mempelajari cara manusia dapat terinfeksi dari kelelawar," yang dilakukan di Kharkov.Pejabat itu mengatakan Institut Kedokteran Hewan Eksperimental dan Klinis yang sama di kota Ukraina bekerja selama bertahun-tahun untuk mempelajari kondisi burung liar yang membawa flu dapat menyebabkan epidemi pada manusia dan untuk menilai kerusakan yang akan terjadi.Konashenkov tidak menjelaskan mengapa penelitian semacam itu harus dianggap bersifat militer, sebagaimana dinilai oleh kementerian pertahanan.Juru bicara lebih lanjut mengatakan lebih banyak dokumen Ukraina akan segera dirilis pada transfer sampel manusia dari Ukraina ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Materi tersebut akan disertai dengan penilaian militer Rusia atas pekerjaan yang mereka detailkan, katanya.Pentagon mensponsori lusinan laboratorium di seluruh dunia di bawah Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan (DTRA). Pekerjaan yang mereka lakukan, menurut klaim pemerintah AS, tidak berbahaya dan dimaksudkan untuk memantau munculnya infeksi baru yang berbahaya. Negara-negara seperti Rusia dan China percaya bahwa mereka mungkin lebih jahat di alam.Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengatakan di bawah sumpah bahwa laboratorium di Ukraina telah menghancurkan bahan penelitian untuk mencegah Rusia menyitanya. Tidak jelas mengapa Washington melihat skenario itu berbahaya. Para pejabat AS mengklaim bahwa patogen yang dimaksud adalah sisa-sisa program senjata biologis Soviet, yang mungkin sudah dapat diakses oleh Moskow.Beberapa tokoh publik Amerika, seperti pembawa acara Fox News Tucker Carlson dan mantan anggota Kongres Tulsi Gabbard, diserang karena mengajukan pertanyaan tentang laboratorium Ukraina, yang dianggap sebagai pengulangan "propaganda Rusia."Senator Utah Mitt Romney menuduh Gabbard menyebarkan "kebohongan pengkhianatan" dengan kekhawatirannya tentang keamanan sampel patogen di Ukraina. Pembawa acara televisi The View menyarankan orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu harus ditangkap dan diselidiki sebagai kemungkinan agen Rusia. [IT/r]