Serangan Iran Adalah Respons Terhadap Serangan Rahasia Israel di Situs Drone

IslamTimes - Seorang pejabat intelijen senior yang memberi pengarahan tentang operasi itu mengatakan bahwa enam drone quadcopter bunuh diri meledak ke fasilitas Iran di dekat Kermanshah, Iran, pada 12 Februari. Pejabat itu, yang meminta tidak disebutkan namanya ketika membahas masalah intelijen sensitif, mengatakan fasilitas itu adalah manufaktur utama Iran dan pabrik penyimpanan untuk drone militer, dan bahwa serangan Zionis Israel menghancurkan lusinan dari mereka.

Para pejabat Iran belum mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu digunakan untuk pesawat nir awak, menyebutnya hanya sebagai pangkalan untuk Korps Pengawal Revolusi Islam, pasukan paramiliter yang melakukan banyak kegiatan militer asing Iran.Program pesawat nir awak Iran telah menjadi subjek yang semakin mengkhawatirkan para pejabat Zionis Israel dan Amerika, serta negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sebuah dokumen yang disusun oleh intelijen Zionis Israel mencantumkan 15 serangan pesawat nir awak yang dilakukan oleh Iran atau proksinya di wilayah tersebut dari Februari 2018 hingga September 2021.Pejabat militer Zionis Israel mengatakan bahwa Zionis Israel telah beberapa kali diserang oleh drone Iran. Tahun lalu, sebuah jet tempur F35 Zionis Israel mencegat dua pesawat nir awak yang diklaim Zionis Israel telah lepas landas dari Iran, dalam perjalanan mereka ke Jalur Gaza untuk menurunkan pasokan pistol untuk Hamas, kelompok militan Islam yang mengendalikan Gaza, kata militer Zionis Israel.Para pejabat Amerika mengatakan bahwa Iran juga menyediakan teknologi drone kepada pasukan proksi di Irak dan Suriah, yang melakukan serangan terhadap personel Amerika di negara-negara tersebut dengan restu atau arahan Tehran.Oktober lalu, lima yang disebut drone bunuh diri diluncurkan di pangkalan Amerika di Al Tanf, Suriah, dalam apa yang disebut Komando Pusat militer sebagai serangan "disengaja dan terkoordinasi". Serangan itu tidak menimbulkan korban tetapi pesawat nir awak itu sarat dengan bantalan bola dan pecahan peluru dalam "niat yang jelas untuk membunuh," kata seorang pejabat senior militer AS.Para pejabat AS mengatakan mereka percaya bahwa Iran mengarahkan dan memasok pasukan proksi lokal yang melakukan serangan sebagai pembalasan atas serangan udara Israel di Suriah, pertama kalinya Iran mengarahkan serangan militer terhadap Amerika Serikat sebagai tanggapan atas serangan oleh Israel.Peringatan nyata tentang ancaman program drone Iran datang pada tahun 2019, dengan sepasang serangan tepat yang dramatis pada dua fasilitas minyak Saudi yang dilakukan oleh kombinasi drone dan rudal jelajah.Serangan itu diklaim oleh Houthi, kelompok pemberontak Yaman, tetapi pejabat Amerika dan Israel mengatakan serangan itu diarahkan dan kemungkinan dilakukan oleh Iran. Iran membantah bertanggung jawab.Serangan itu dan lainnya membuat para pejabat Israel menyimpulkan bahwa pertahanan terbaik melawan pesawat tak berawak Iran adalah menyerang lokasi produksi dan penyimpanan, seperti yang diserang bulan lalu, menurut pejabat intelijen senior.Tidak jelas peran apa, jika ada, yang dimainkan Amerika Serikat dalam pemogokan Februari. Pejabat senior intelijen mengatakan bahwa para pejabat Israel memberi tahu Amerika Serikat sebelumnya.Pejabat Iran belum secara terbuka menghubungkan serangan Zionis Israel di Iran dengan serangan mereka di Irak, tetapi yang lain - termasuk seorang analis yang dekat dengan Pengawal Revolusi, penasihat pemerintah Iran, pasukan proksi Iran di Irak dan stasiun televisi Lebanon yang berafiliasi dengan Iran - mengatakan serangan Iran adalah pembalasan atas serangan Zionis Israel.Iran menembakkan lebih dari selusin rudal pada hari Minggu (13/3) di sebuah situs di Erbil, Irak, yang menurut pejabat Iran situs itu adalah basis operasi intelijen Israel melawan Iran.Erbil adalah ibu kota wilayah semiotonom Kurdistan di Irak. Sementara pemerintah Irak tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah daerah Kurdi memiliki sejarah panjang hubungan dekat dengan Zionis Israel.“Kami percaya gedung di Erbil ini adalah pusat untuk mengoordinasikan dan merencanakan operasi melawan keamanan nasional Iran dan beberapa aktivitas jahat terhadap Iran terjadi dari sana,” Hossein Dalirian, seorang analis pertahanan terkemuka yang berafiliasi dengan Pengawal Revolusi, mengatakan dalam sebuah wawancara.Said Khatibzadeh, juru bicara kementerian luar negeri Iran, mengatakan Senin (14/3) bahwa “Iran tidak akan mentolerir bahwa lokasi di dekat perbatasannya digunakan untuk operasi destruktif dan teroris di dalam Iran.”Para pejabat Irak dan Kurdi telah membantah bahwa Israel mengoperasikan pangkalan di sana. Pejabat Israel menolak berkomentar.Seorang pejabat senior AS yang memberi pengarahan tentang serangan itu mengatakan bahwa bangunan yang terkena serangan di Erbil berfungsi sebagai pos terdepan dan fasilitas pelatihan intelijen Zionis Israel. Tetapi seorang pejabat senior pemerintahan Biden membantah penilaian itu, dengan mengatakan bahwa pemerintah percaya bahwa bangunan yang dihantam itu hanya merupakan tempat tinggal sipil dan tidak juga berfungsi sebagai tempat pelatihan Zionis Israel.Pejabat senior AS dan pejabat AS lainnya mengkonfirmasi bahwa Zionis Israel telah melakukan operasi intelijen terhadap Iran dari Kurdistan, tetapi menolak untuk menyebutkan rincian spesifik. Kedua pejabat berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penilaian intelijen rahasia.Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan rudal itu menghantam sebuah kediaman pribadi di dekat Konsulat AS yang baru di Erbil, yang sedang dibangun. Dia mengatakan bahwa tidak ada fasilitas AS yang rusak dan tidak ada personel Amerika yang terluka, menambahkan bahwa “kami tidak memiliki indikasi bahwa serangan itu diarahkan ke Amerika Serikat.”Pejabat Iran telah mengklaim setidaknya sekali sebelumnya bahwa mereka telah menyerang pangkalan intelijen Zionis Israel di Irak dan membunuh personel lapangannya. Klaim itu tidak dapat diverifikasi.Duta Besar Iran untuk Irak, Iraj Masjedi, mengatakan dalam pidatonya di Karbala, Irak, pada hari Senin (14/3) bahwa Iran menghormati Irak dan menganggapnya sebagai sekutu dekat dan bahwa baik Irak maupun Amerika Serikat bukanlah target serangan di Erbil.Tetapi serangan itu memang mewakili sikap yang lebih agresif terhadap Zionis Israel yang diadopsi oleh pemerintah garis keras Iran yang relatif baru, kata para analis pertahanan. Pejabat di pemerintahan Iran sebelumnya telah menerapkan strategi “kesabaran strategis,” setidaknya sampai akhir masa kepresidenan Trump dalam upaya untuk tidak memberi Presiden Donald J. Trump alasan untuk melancarkan perang yang tampaknya ingin dia lakukan.“Kesabaran strategis Iran telah berakhir dan mulai sekarang akan menjawab serangan dengan serangan,” kata Gheis Ghoreishi, seorang analis yang dekat dengan pemerintah.Iran lebih yakin tentang kebijakan regionalnya, katanya, karena yakin bahwa kebijakan tekanan maksimum AS—strategi pemerintahan Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran dalam upaya untuk memaksa kesepakatannya menjadi kesepakatan nuklir yang lebih ketat—telah gagal.Dan ketika pemerintahan Biden berjuang untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran, kata Ghoreishi, Iran yakin bahwa Washington tidak memiliki keinginan untuk perang lain di kawasan itu.Pengawal Revolusi, katanya, telah menyimpulkan bahwa cara paling efektif untuk bertahan melawan Zionis Israel adalah dengan “menaikkan biaya” dan mengadopsi kebijakan serangan dan serangan balasan “mata ganti mata”. [IT/r]