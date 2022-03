Kepala CENTCOM: Iran Memiliki 3.000 Rudal dengan Peringatan Pemicu, Beberapa Mampu Menyerang Israel

IslamTimes - Ketegangan antara Republik Islam dan Negara Yahudi mencapai titik terendah baru pekan lalu setelah Korps Pengawal Revolusi Islam menembakkan selusin rudal balistik ke yang dicurigai 'pangkalan Mossad' di Kurdistan Irak. Iran telah menciptakan kemampuan rudal balistik dan jelajah domestik yang kuat dari awal dan menolak semua seruan Barat untuk membongkarnya.

Iran telah membangun persenjataan sekitar 3.000 rudal balistik, beberapa di antaranya mampu menghantam kota-kota Zionis Israel, dan Pentagon menganggap program rudal Tehran sebagai “ancaman mendesak” bagi sekutu dan mitra AS, kata kepala Komando Pusat AS Kenneth McKenzie.“Di tingkat militer, kekhawatiran saya adalah pertama-tama bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir, tetapi saya juga sangat prihatin dengan pertumbuhan dan efisiensi yang luar biasa dari kekuatan rudal balistik mereka, program UAV mereka, drone jarak jauh mereka, dan serangan darat mereka. program rudal jelajah,” kata McKenzie dalam kesaksian di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat minggu ini.“Mereka memiliki lebih dari 3.000 rudal dari berbagai jenis, beberapa di antaranya dapat mencapai Tel Aviv. Tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai Eropa,” tambah jenderal, yang bertanggung jawab atas semua pasukan AS di Timur Tengah.McKenzie mengatakan senjata-senjata ini “memiliki jangkauan yang jauh lebih besar dan akurasi yang ditingkatkan secara signifikan” dibandingkan dengan lima hingga tujuh tahun yang lalu.Kemajuan Iran dalam drone juga luar biasa, kata McKenzie, menunjukkan bahwa negara itu telah berkembang dari UAV primitif, "off-the-shelf" menjadi drone yang menyerupai rudal jelajah dalam hal jangkauan, akurasi, kecepatan, dan kemampuan untuk melawan peperangan elektronik. .“Hari ini, Iran tidak kurang merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika atau stabilitas kawasan daripada pada tahun 1979. Sebaliknya, ancaman yang ditimbulkan oleh Iran lebih parah dari sebelumnya,” saran McKenzie, merujuk pada Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan rezim boneka AS.Komandan CENTCOM melanjutkan dengan menuduh Iran “memicu konflik” melintasi busur “menelusuri dari Yaman melalui Semenanjung Arab, melintasi Irak dan Suriah dan Lebanon dan ke perbatasan Israel” menggunakan “proksi dan klien.”“Semua orang di wilayah itu diliputi oleh ancaman Iran, dan mereka ingin dapat mempertahankan diri dari ancaman itu,” kata komandan itu.Kesaksian McKenzie mengikuti serangan rudal Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap apa yang dikatakan Iran sebagai "pangkalan Mossad" di Erbil, Irak pada hari Minggu (13/3). Serangan itu dilaporkan melibatkan 12 rudal Fateh, dan menewaskan tiga operasi Zionis Israel sementara melukai tujuh lainnya. Para pejabat Israel tidak mengomentari serangan itu. Para pejabat AS mengatakan bahwa hanya dua warga sipil yang terluka dalam serangan itu, dan bahwa “spekulasi pers sebaliknya adalah salah.” Beberapa rudal mendarat di dekat konsulat AS di kota Irak utara.IRGC meluncurkan serangan Erbil setelah memperingatkan bahwa Zionis Israel akan "membayar harga" karena membunuh dua anggota Garda dalam serangan udara di Suriah awal bulan ini.- Sputnik Internasional, 1920, 13.03.2022Pada hari Rabu (16/3), media AS melaporkan bahwa serangan Erbil mungkin juga merupakan pembalasan atas serangan rahasia Zionis Israel terhadap pabrik drone Iran di kota Kermanash pada bulan Februari.Iran menganggap persenjataan rudal balistik dan jelajahnya sebagai jaminan utama keamanan strategis terhadap agresi asing. Tehran telah berulang kali memperingatkan Tel Aviv bahwa setiap upaya untuk menargetkan program nuklir damai Republik Islam akan disambut dengan pembalasan yang "menghancurkan". Zionis Israel telah menghabiskan bertahun-tahun mengancam untuk menghapus program nuklir Iran, dan tahun lalu mengukir anggaran khusus $ 1,5 miliar khusus untuk tujuan ini.Pada bulan Januari, mantan wakil penasihat keamanan nasional Zionis Israel Chuck Freilich memperingatkan Tel Aviv terhadap langkah seperti itu, dengan mengatakan Iran akan dapat dengan cepat membangun kembali potensi nuklirnya, dan bahwa Zionis Israel sendiri akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan dari tanggapan Iran yang tak terhindarkan. [IT/r]