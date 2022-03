Kremlin: AS Telah Lama Membom Warga Sipil, Tidak Berhak Menceramahi Rusia

Dmitry Peskov- Kremlin spokesman

IslamTimes - Rusia mengatakan Amerika Serikat dengan sejarah panjangnya membom warga sipil di seluruh dunia tidak memiliki hak untuk menceramahi Rusia, mengecam klaim Presiden AS Joe Biden yang "tidak dapat dimaafkan" bahwa rekannya dari Rusia Vladimir Putin adalah "penjahat perang."

Biden pada hari Rabu (16/3) mengutuk Putin atas operasi militernya di Ukraina, mengatakan kepada wartawan bahwa pemimpin Rusia "adalah penjahat perang," sebuah komentar kontroversial yang dibuat oleh Gedung Putih untuk pertama kalinya secara terbuka yang mendapat tanggapan keras dari Kremlin.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Kamis (17/3) mengecam “retorika” Biden sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak dapat diterima, dan tidak dapat dimaafkan,” menekankan bahwa Washington tidak memiliki hak untuk menceramahi Rusia setelah lama keterlibatan AS dalam begitu banyak konflik di seluruh dunia.“Amerika Serikat telah lama mengebom warga sipil dan menggunakan senjata nuklir di Jepang pada akhir Perang Dunia II – jadi presiden AS tidak berhak menceramahi Rusia,” kata Peskov.Putin mengumumkan “operasi militer khusus” pada 24 Februari yang bertujuan untuk “demiliterisasi” wilayah Donetsk dan Lugansk, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Rusia, di Ukraina timur. Pada tahun 2014, kedua wilayah – secara kolektif dikenal sebagai Donbas – mendeklarasikan diri sebagai republik baru, menolak untuk mengakui pemerintah Ukraina yang didukung Barat.AS dan sekutu Eropanya telah melabeli serangan militer itu sebagai perampasan tanah bergaya kekaisaran Putin, dengan mengatakan sejauh ini telah dieksekusi dengan buruk karena Kremlin meremehkan perlawanan Ukraina dan tekad Barat untuk menghukum Rusia dengan gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran negosiasi sejak awal operasi yang sedang berlangsung dengan pertarungan terakhir berakhir Selasa malam dan Kiev menunjuk pada “kontradiksi mendasar.”Rusia menempatkan 'upaya kolosal' ke dalam pembicaraan damaiMengomentari pembicaraan damai antara kedua negara, Peskov mengatakan Rusia menempatkan energi kolosal ke dalam pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan damai dengan Ukraina yang dapat segera menghentikan perang.“Delegasi kami melakukan upaya kolosal dan menunjukkan lebih banyak kesiapan terhadap mereka daripada pihak lain,” katanya, menambahkan bahwa “Menyetujui dokumen semacam itu, kepatuhan terhadap semua parameternya dan implementasinya dapat dengan cepat menghentikan apa yang terjadi.”Awal pekan ini, Financial Times melaporkan bahwa Kiev dan Moskow telah mencapai kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian tentatif. Namun, Peskov membantahnya.“Itu tidak benar – ada elemen di sana yang benar tetapi secara keseluruhan itu salah,” katanya, menekankan bahwa Kremlin akan mengumumkan kemajuan ketika ada kemajuan untuk dilaporkan.Rusia: Sistem pertahanan udara untuk Ukraina mengacaukan situasiDalam perkembangan lain pada hari Kamis (17/3), Rusia mengatakan memberikan sistem pertahanan udara Ukraina, seperti yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat sehari sebelumnya, akan mengacaukan situasi."Pengiriman seperti itu ... akan menjadi faktor destabilisasi yang pasti tidak akan membawa perdamaian ke Ukraina," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada konferensi pers, menambahkan, "Dalam jangka panjang, mereka bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih berbahaya."Ukraina telah bertahun-tahun bercita-cita untuk bergabung dengan NATO — salah satu alasan Rusia meluncurkan kampanye militer terhadap tetangganya. Tiga minggu setelah perang, Zelensky mengatakan pada hari Selasa bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan aliansi. Sejak 2019, bergabung dengan NATO telah diabadikan dalam konstitusi Ukraina.AS dan sekutunya berusaha untuk mencegah NATO ditarik ke dalam konflik Ukraina, tetapi pada saat yang sama, mereka telah memasok Kiev dengan bantuan militer sejak awal perang.[IT/r]