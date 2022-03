Dr. Salman: Sangkal Kalau Anda Orang Palestina atau Anda Binasa

Islam Times - "Sangkal kamu orang Palestina atau binasa," adalah pesan yang disampaikan UNRWA kepada para pengungsi Palestina, kata seorang peneliti.

Dr. Salman Abu Sitta, peneliti sekaligus koresponden Middle East Monitor, dalam opini yang dimuat hari Senin menyimpulkan bahwa pesan tersebut sangat mengejutkan karena bertentangan dengan hukum internasional dan mandat UNRWA itu sendiri. UNRWA, menurutnya, telah menyerah pada pemerasan AS atas nama Israel yang akan memotong dananya kecuali Palestina terhapus dari buku dan ingatan.Pada bulan September tahun lalu, Palestine Land Society memulai kompetisi antara siswa sekolah menengah di Gaza dengan judul “Ini adalah desa saya.” Para siswa diminta untuk menulis esai tentang asal-usul mereka di Palestina, meneliti akar mereka dengan bertanya kepada orang tua dan kakek-nenek mereka tentang desa asal mereka, bagaimana mereka menjadi pengungsi selama Nakba (Bencana), bagaimana mereka bisa berada di kamp UNRWA dan apa adalah Hak Kembali mereka. Para siswa harus mendapatkan kesaksian otentik dari keluarga dan tetangga mereka, harus melakukan penelitian sendiri dari sumber lain, harus menambahkan gambar, peta atau memorabilia jika mungkin.Sekolah-sekolah Pemerintah Gaza menerima gagasan itu dan mempublikasikannya. Tapi sekolah-sekolah UNRWA melarang penyebaran selebaran perlombaan atas instruksi staf asing UNRWA.Menentang larangan tersebut, Dr. Salman dan rekan-rekannya meminta sukarelawan untuk membagikan selebaran kepada siswa di gerbang-gerbang sekolah. Responnya luar biasa. Sekitar 800 siswa mendaftar dan mayoritas mutlak berasal dari sekolah-sekolah UNRWA.Dari para peserta, empat dari lima finalis merupakan pengungsi dari sekolah-sekolah UNRWA. Tapi pada upacara penghargaan, sangat memalukan, tidak ada perwakilan-perwakilan dari UNRWA yang hadir.Dr. Salman kemudian membagikan peta Palestina ke setiap sekolah, menunjukkan desa-desa yang tidak berpenghuni dan yang ada di Palestina pada tahun 1948. Sekali lagi, sekolah-sekolah UNRWA menolak menerimanya atas instruksi resmi UNRWA.Jawaban malu-malunya adalah bahwa atas nama Israel, donor AS telah melarang penyebutan sejarah dan geografi Palestina, kota-kota dan desa-desa Palestina, Nakba dan pembersihan etnis, dengan ancaman pemotongan dana untuk layanan UNRWA.Menurut Dr. Salman, ancaman itu berarti menyangkal keberadaan Anda sebagai orang Palestina atau Anda akan kelaparan atau anak-anak Anda akan berkeliaran di jalanan tanpa pendidikan. Membungkam Palestina, menyangkal kejahatan perang Nakba, mengingkari tanah air Anda Palestina adalah harga yang harus Anda bayar untuk makanan dan ketiadaan identitas, terus-menerus menjadi pengungsi.Penyangkalan itu telah disahkan atas nama “Netralitas”, dalam sebuah dokumen bernama Kerangka Kerja Sama antara AS dan UNRWA 2021-2022, yang menyamakan korban dan penjahat.Kerangka Kerja tersebut bukanlah perjanjian internasional dan tidak menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum. UNRWA sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menandatanganinya.Dr. Salman kemudian menulis surat kepada Philippe Lazzarine, Komisaris Jenderal UNRWA, menunjukkan hal tersebut dan bagaimana di sekolah-sekolah UNRWA, anak tidak diberi tahu di mana Majdal, Isdud, Faluja berada, dan bahwa dia seharusnya tidak mengetahui Nakba, pengusiran rakyatnya dan penghancuran 500 desa.Tidak disampaikannya realita bak perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap para pengungsi dan terhadap orang-orang Palestina sebagai suatu bangsa. Juga bertentangan dengan mandat UNRWA yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum 302, tanpa mengurangi paragraf 11 dari Resolusi 194.Hal itu juga bertentangan dengan Pasal 29(1) Konvensi Hak Anak. Menghapus sejarah dan geografi anak dengan menyangkal atau membatasi kesempatan dan hak mereka untuk belajar tentang desa asal mereka, bagaimana mereka menjadi pengungsi, hak mereka untuk kembali dan mengapa ditolak, adalah pelanggaran terhadap lima sub-paragraf Pasal 29 (1) Konvensi.Lebih jauh, hal itu melanggar ketentuan non-diskriminasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial- CERD (pasal 5(e)(v)) dan terdiri dari unsur apartheid di bawah Konvensi tentang Penindasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid (pasal 2(c)).Statuta Roma tahun 1998, landasan hukum Mahkamah Pidana Internasional, juga menetapkan mereka yang membantu dan bersekongkol dengan penjahat perang seperti penjahat perang itu sendiri. Membungkam kejahatan perang juga demikian. Oleh karena itu, membungkam sejarah dan geografi Palestina adalah kejahatan perang.Dr. Salman kemudian menyurati Kepala Pendidikan UNRWA Moritz Bilagher dan pejabat lainnya. Mereka disarankan memberi judul “Palestina Bersejarah” pada peta Palestina yang ingin mereka distribusikan. Ini, menurutnya, berarti menyatukan perbedaan antara Palestina sebagai tempat geografis dan Palestina sebagai sebuah negara. Palestina adalah rumah bagi orang-orang Palestina yang dikenal setidaknya selama 2.000 tahun. Penduduknya dikenal sebagai orang Palestina di seluruh dunia, termasuk dalam catatan UNRWA. Tapi Palestina sebagai sebuah negara adalah masalah politik; tidak dalam wewenang UNRWA untuk memutuskan. Baik Palestina maupun Israel sebagai negara pada umumnya tidak mengakui perbatasan atau pengakuan universal negara-negara anggota PBB.Tentu saja Komite Populer di kamp-kamp pengungsi memprotes masalah ini. Sekelompok pengacara internasional kini tengah menyusun laporan tertulis tentang masalah yang dapat mengarah pada petisi di Dewan Hak Asasi Manusia.Dr. Salman mendorong semua yang berkepentingan untuk memprotes pemerasan AS dan kepatuhan UNRWA.Layangkan protes Anda ke:UNRWA Commissioner General Philippe Lazzarine, Lazzarini@unrwa.orgUNRWA Acting/ Head, Education Dpt, Moritz Bilagher, M.bilagher@unrwa.orgUNRWA Head of External Relations, Tamara Alrifai, T.alrifai@unrwa.org.[IT/AR]