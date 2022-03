Rudal Rusia Menghantam Pabrik Pesawat dekat Bandara Lviv di Ukraina Barat

IslamTimes - Serangan rudal Rusia di dekat bandara Lviv di barat Ukraina telah menghancurkan sebuah pabrik dan merusak bengkel perbaikan bus, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota garnisun tempat ribuan pengungsi berlindung dari perang yang berkecamuk.

Penduduk kota dibangunkan oleh sirene serangan udara yang memekakkan telinga pada Jumat (18/3) dini hari, saat gumpalan asap membubung di langit biru yang cerah.Walikota Lviv, Andriy Sadovy, seperti dikutip mengatakan bahwa beberapa rudal telah menghantam sebuah pabrik perbaikan pesawat di kota dan pihak berwenang sedang menyelidiki situasinya.Dalam sebuah posting Telegram, Sadovy mengatakan gedung perbaikan pesawat hancur dalam kebakaran, tetapi operasi telah dihentikan dan tidak ada korban jiwa.Kendaraan darurat telah bergegas ke tempat kejadian, sementara pengendara ditolak di pos pemeriksaan, kantor berita AFP melaporkan pada hari Jumat.Angkatan Udara Ukraina, mengutip laporan awal, mengatakan pabrik perbaikan pesawat terkena rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Hitam dan bahwa rudal Rusia lainnya dilaporkan ditembak jatuh oleh pertahanan anti-pesawat Ukraina di udara.Presiden AS Joe Biden akan mengadakan percakapan telepon dengan timpalannya dari China Xi Jinping pada hari Jumat (18/3) dalam upaya baru untuk membujuk Beijing untuk mengutuk operasi militer Rusia di bekas republik Soviet.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Biden akan “menjelaskan bahwa China akan memikul tanggung jawab atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk mendukung agresi Rusia dan kami tidak akan ragu untuk mengenakan biaya.”“Tampaknya China bergerak ke arah yang berlawanan,” kata Blinken, seraya menambahkan bahwa dia “khawatir bahwa mereka mempertimbangkan untuk secara langsung membantu Rusia dengan bantuan militer.”Lviv, sebuah situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO, sampai hari Jumat sebagian besar tidak terluka oleh operasi militer Rusia yang sekarang memasuki minggu keempat.Sejak operasi militer Rusia dimulai bulan lalu, kota itu dengan cepat berubah menjadi kota garnisun, dengan ratusan ribu orang melihatnya sebagai tempat yang aman.Sementara itu, penduduk sebuah wilayah di Polandia utara yang akan menampung fasilitas rudal AS khawatir mereka bisa menjadi target Rusia jika konflik meluas di luar perbatasan Ukraina."Jika konflik bersenjata serius pecah, serangan pertama akan menargetkan perisai kami," kata Ryszard Kwiatkowski, mantan wakil walikota kota Slupsk, yang berpenduduk sekitar 90.000 orang.Fasilitas AS serupa -- secara resmi disebut Aegis Ashore -- sudah berdiri dan berjalan di Rumania."Tidak ada sistem ofensif atau defensif. Semua sistem militer agresif," kata Kwiatkowski seperti dikutip AFP.Dalam langkah terbaru yang bertujuan memaksa Moskow untuk mundur dari Ukraina, regulator penyiaran Inggris Ofcom pada hari Jumat (18/3) mencabut lisensi saluran televisi RT yang didanai negara Rusia .Langkah tersebut mengikuti larangan serupa yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menutup jaringan awal bulan ini, karena negara-negara Barat berusaha mengisolasi Rusia atas tindakannya."Ofcom hari ini telah mencabut izin RT untuk menyiarkan di Inggris, dengan segera," kata regulator dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa saluran tersebut "tidak layak dan tepat" untuk beroperasi di negara tersebut.Itu membuat keputusan setelah meluncurkan 29 investigasi ke dalam "ketidakberpihakan berita RT dan liputan urusan terkini tentang invasi Rusia ke Ukraina", kata Ofcom. [IT/r]