Biden Menyerang Putin, Menyebutnya sebagai 'Diktator Pembunuh'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis (17/3) menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "diktator pembunuh" dan "preman murni," setelah menyebutnya "penjahat perang." Rusia mengecam komentar itu sebagai "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan."

Tuduhan datang dari presiden negara yang telah menginvasi dan menduduki sekitar setengah lusin negara sejak 9/11.Biden, dalam seluruh perjalanan karir politiknya, tidak pernah menentang eksploitasi militer AS atau mengutuk dampaknya yang menghancurkan di negara lain.Biden membuat pernyataan pada hari Kamis (17/3) di Friends of Ireland Luncheon, di mana setiap tahun anggota parlemen Amerika merayakan warisan Irlandia pada Hari St. Patrick di Capitol.Biden mengkritik Putin dan aksi militer Rusia di Ukraina, dengan mengatakan, "Poin umum saya adalah, Anda tahu, sekarang Anda memiliki Irlandia dan Inggris Raya... berdiri bersama melawan diktator pembunuh, preman murni yang mengobarkan perang tidak bermoral melawan orang-orang Ukraina."Biden pada Rabu menyebut Putin sebagai "penjahat perang" atas operasi militer di Ukraina.Rusia mengecam komentar itu sebagai "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan.""Kami percaya retorika seperti itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan dari pihak kepala negara yang bomnya telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Rabu.Anggota Kongres AS menyebut Zelensky 'preman' dan pemerintah Ukraina 'jahat'Sementara itu, Rep. Madison Cawthorn (R-N.C.) menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "preman" dan pemerintah Ukraina "jahat" dalam sebuah video yang digali oleh outlet berita North Carolina minggu lalu."Ingat bahwa Zelenskyy adalah preman," kata Cawthorn. "Ingat bahwa pemerintah Ukraina sangat korup dan sangat jahat dan telah mendorong ideologi yang terbangun."Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari memerintahkan "operasi militer khusus" di wilayah Donbas Ukraina. Putin mengatakan negaranya membela komunitas berbahasa Rusia melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" Ukraina sehingga tetangga mereka menjadi netral dan tidak lagi mengancam Rusia.Biden, bagaimanapun, menyebut aksi militer Rusia di Ukraina sebagai "serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan," dan media arus utama Amerika menggambarkannya sebagai serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak serangan Perang Dunia Kedua oleh Rusia.Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat di bawah kepresidenan George W. Bush dari Partai Republik menyerbu dan menduduki Afghanistan, meskipun faktanya tidak ada warga Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Pendudukan itu berlangsung selama 20 tahun. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang AS di negara itu.Pejabat AS menegaskan bahwa serangan 9/11 dilakukan oleh 19 teroris al-Qaeda, tetapi banyak ahli dan peneliti independen telah mengajukan pertanyaan tentang akun resmi.Mereka percaya bahwa elemen jahat dalam pemerintahan AS, seperti mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatur atau setidaknya mendorong serangan 9/11 untuk mempercepat mesin perang AS dan memajukan agenda Zionis. [IT/r]