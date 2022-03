Penduduk Desa Suriah Menghalangi Konvoi AS di Hasakah

IslamTimes - Penduduk desa yag marah, yang didukung oleh pasukan tentara Suriah, telah memblokir konvoi AS untuk maju di provinsi Hasakah di timur laut Suriah.

Kantor berita resmi Suriah SANA mengatakan pada hari Jumat (18/3) bahwa penduduk desa Rehiyeh al-Sawda dan Tamna al-Rehiyeh di pedesaan Kota Qamishli di Hasakah telah memblokir konvoi AS untuk maju di wilayah tersebut dan memaksanya untuk mundur.SANA mengutip sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa konvoi itu terdiri dari enam kendaraan militer yang mencoba menyeberang ke Tamna al-Rehiyeh melalui pos pemeriksaan Rehiyeh al-Sawda.Penduduk dari dua desa, yang didukung oleh pasukan tentara, menghalangi konvoi untuk bergerak maju, melemparkan batu ke kendaraan dan meneriakkan slogan-slogan menentang pendudukan AS di sebagian wilayah Suriah.Itu bukan tampilan publik pertama dari kebencian terhadap kehadiran pasukan Amerika di Suriah. Pada hari Kamis, penduduk desa Damkhia dan Tal Dahab juga memaksa konvoi AS yang mencoba menyeberang ke kota Qamishli untuk mundur. [IT/r]