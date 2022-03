'Israel' Mendekati Takdir Gelap: Perang Hizbullah Membutuhkan Tempat Persembunyian Perang di Yunani atau Uganda

IslamTimes - Outlet media Zionis Israel terus mencerminkan kasus frustrasi yang terjadi di entitas pendudukan sehubungan dengan perkembangan terbaru 'lokal', regional dan internasional.

Mulai dengan, kepala Mossad muncul dalam situasi terburuk setelah serangan cyber meretas laptop pribadinya, yang memperlihatkan keamanan elektronik semua orang Israel.Selain itu, serangan rudal Iran di situs intelijen Zionis di Erbil dan tekad Tehran untuk menyerang lagi pos Mossad tetap di Kurdistan menunjukkan bahwa Iran terlibat dalam konfrontasi militer yang lebih luas dengan Zionis 'Israel'.Sementara itu, Amerika Serikat sedang menuju bergabung kembali dengan nuklir Iran, yang akan memberikan kesempatan bagi Tehran untuk meningkatkan kemampuannya di berbagai bidang konfrontasi dengan Tel Aviv.Last but not least, pemandangan para pengungsi yang melarikan diri dari perang di Ukraina yang ditinggalkan oleh Barat telah menambah ketakutan Zionis Israel akan nasib yang sama jika terjadi perang dengan Perlawanan.Di tengah perkembangan seperti itu, politisi dan jurnalis Zionis mulai mengusulkan pembelian wilayah yang terhalang di Yunani dan Uganda untuk mengevakuasi para pemukim ke mereka selama perang. [IT/r]