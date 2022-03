China Mempertahankan Sikap 'Independen' di Ukraina, Kunci untuk Memecahkan Krisis di Tangan AS dan NATO 

IslamTimes - Beijing mempertahankan sikap "independen" pada krisis Ukraina, juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, mengatakan selama konferensi pers pada hari Jumat (18/3).

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas ancaman yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang memperingatkan China pada hari Kamis (17/3) bahwa Washington akan “membebankan biaya” jika Beijing memilih untuk mendukung Moskow.Lijian menyatakan bahwa “tentang masalah Ukraina, China telah secara independen membuat penilaian berdasarkan manfaat dari masalah itu sendiri secara objektif dan adil.”Diplomat China itu juga menekankan bahwa tekanan dari Washington tidak akan membuat Beijing mengubah pendiriannya. Dia menambahkan bahwa beberapa pejabat AS masih berusaha menyebarkan disinformasi mengenai posisi China—sesuatu yang digambarkan Lijian sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak kondusif untuk penyelesaian krisis.Dalam pandangan China, “kunci untuk menyelesaikan krisis Ukraina ada di tangan AS dan NATO,” karena ini adalah “pelaku krisis,” kata Lijian. Menurut diplomat China, Amerika dan sekutu Eropanya harus “merefleksikan peran mereka dalam krisis Ukraina,” serta “dengan sungguh-sungguh memikul tanggung jawab dan mengambil tindakan nyata untuk meredakan situasi.”Pada hari Jumat, Presiden AS Joe Biden dan timpalannya dari China Xi Jinping mengadakan pembicaraan melalui telepon, dengan agenda utama krisis Ukraina. Biden diperkirakan mengulangi peringatan yang dibuat sebelumnya oleh Blinken mengenai kemungkinan tindakan yang mungkin diambil China untuk “mendukung agresi Rusia.”Pada hari Kamis (17/3), juru bicara Kementerian Perdagangan China, Gao Feng, menjelaskan bahwa China menentang “segala bentuk sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.” Menurut pejabat itu, tindakan hukuman semacam itu “tidak hanya gagal menyelesaikan masalah keamanan, tetapi juga membahayakan kehidupan orang-orang biasa, mengganggu pasar global, dan membuat ekonomi dunia yang sudah melambat menjadi lebih buruk.”Pernyataan itu muncul setelah peringatan Jake Sullivan ke China pada hari Minggu (13/3), di mana penasihat keamanan nasional Joe Biden memperingatkan bahwa Beijing akan "benar-benar" menghadapi konsekuensi jika itu membantu Moskow menghindari sanksi Barat.Sejak 24 Februari, ketika Rusia melancarkan serangan militernya di Ukraina, AS, Kanada, seluruh Uni Eropa, serta beberapa negara lain, telah menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi yang melumpuhkan di Moskow. Bank sentral negara itu dan beberapa bank komersial besar, serta seluruh industri, telah menjadi sasaran.China secara konsisten menolak untuk memberlakukan tindakan hukuman terhadap Rusia.Moskow menyerang tetangganya bulan lalu setelah kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014-15, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.Rusia juga menguraikan tujuan untuk “demiliterisasi” dan “denazifikasi” negara tersebut. Kiev mempertahankan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. [IT/r]