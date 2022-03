Pentagon: Intelijen AS ke Ukraina “Membuat Perbedaan” dalam Perang Melawan Rusia

IslamTimes - Selama dengar pendapat, Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Intelijen dan Keamanan Ronald Moultrie menyatakan bahwa AS membantu Ukraina dengan intelijen yang membantunya memerangi Rusia.

Berbicara kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR AS pada hari Kamis (17/3), Moultrie menyatakan bahwa "intelijen yang kami bagikan dan pekerjaan yang kami lakukan untuk mendukung pemerintah Ukraina membuat perbedaan," menyebutnya "akurat, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti."Menurut Wakil Sekretaris, Ukraina senang dengan bantuan AS.Sebelumnya pada hari Kamis, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan hampir 1.400 tank dan kendaraan lapis baja, 177 UAV, dan 182 pesawat Ukraina sejak awal operasi militer khusus Moskow di negara itu.Dia juga menyatakan bahwa sejak operasinya dimulai di Ukraina, Rusia menghancurkan 182 pesawat atau helikopter, 177 UAV, 1393 tank dan kendaraan lapis baja, 134 peluncur rudal, 523 Howitzer dan mortir, dan 1182 kendaraan militer.Meskipun AS telah membuatnya secara eksplisit dalam banyak kesempatan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengirim pasukan bersenjata ke Ukraina, itu telah menjadi pemandu sorak bagi Ukraina untuk berperang sejak awal Desember.Menurut akuntansi transfer dan penjualan yang tidak diklasifikasikan yang diperiksa oleh The Washington Post, Amerika Serikat secara signifikan meningkatkan pasokan "bantuan militer mematikan" ke Ukraina karena potensi eskalasi dengan Rusia semakin dekat.Menurut daftar tersebut, Pentagon mulai mempersenjatai Ukraina dengan senjata dan peralatan yang cocok untuk pertempuran di daerah perkotaan pada awal Desember, termasuk senapan dan pakaian khusus untuk melindungi tentara yang menangani amunisi peledak.Dua hari lalu, AS mengumumkan bantuan tambahan $800 juta untuk Ukraina, dengan total bantuan $1 miliar minggu lalu. [IT/r]