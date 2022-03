Opini: Apa Hubungannya Ukraina dengan Palestina?

Pengungsi Ukraina.

Islam Times - Sejak Rusia menginvasi Ukraina akhir bulan lalu, tidak ada kekurangan perbandingan dengan situasi di Palestina. Bagi banyak orang yang mendukung hak-hak Palestina, ada identifikasi naluriah dengan Ukraina sebagai negara yang diserang, membela diri melawan kekuatan yang jauh lebih kuat.

Ali Abunimah dalam artikel yang dimuat di Electronic Intifada menulis, tidak ada yang bisa cuek terhadap pemandangan warga sipil yang mengalami kengerian perang dan kehidupan jutaan orang yang dirugikan saat mereka menjadi pengungsi.Para pegiat hak-hak Palestina juga telah mencatat persamaan – dan tanggapan yang sangat berbeda dan munafik – terhadap seruan boikot terhadap Rusia dan Israel, serta penerapan selektif hukum internasional.Sementara Rusia hampir terputus dari dunia, Israel terus menikmati impunitas karena menduduki dan menjajah tanah Palestina dan memberlakukan rezim apartheid yang brutal pada mereka.Tentu saja, pengidentifikasian Ukraina dengan penderitaan rakyat Palestina adalah salah satu yang dengan tegas ditolak oleh para pemimpin Ukraina. Mereka melihat diri mereka sebagai Israel dan musuh Rusia mereka, mungkin, sebagai orang Palestina.Pada bulan Desember, misalnya, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Israel “sering menjadi contoh bagi Ukraina” dan menegaskan bahwa “baik Ukraina maupun Yahudi menghargai kebebasan.”“Kami tahu bagaimana rasanya tidak memiliki negara sendiri,” tambah Zelensky. “Kami tahu apa artinya membela negara dan tanah sendiri dengan senjata di tangan, dengan mengorbankan nyawa [mereka] sendiri.”Menurut The Jerusalem Post, Zelensky juga mendesak agar “kita harus seperti Israel dalam mempertahankan tanah air kita.”Pemimpin Ukraina itu menggambarkan Israel sebagai korban Mei lalu ketika pesawat tempurnya membombardir Gaza, membantai seluruh keluarga Palestina di rumah mereka.Pada bulan Februari, sebelum invasi Rusia, pejabat Ukraina bahkan mengeluh bahwa Israel memperlakukan negara mereka “seperti Gaza” dengan tidak memberi mereka dukungan yang cukup – menyiratkan bahwa perlakuan buruk seperti itu harus disediakan untuk orang Palestina, bukan Ukraina.Pejabat Ukraina telah menekankan identifikasi ini dengan Israel sejak invasi Rusia dimulai.“Saya pikir tentara kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mungkin setelah tentara Israel,” kata Markiyan Lubkivskyi, penasihat menteri pertahanan Ukraina kepada The Jerusalem Post. “Tentara sangat kuat, karena pengalaman dan moral sangat tinggi, motivasi sangat tinggi. Kami seperti Anda.”Surat kabar yang sama melaporkan bahwa Vitali Klitschko, walikota ibukota Ukraina, Kiev, “mengatakan bahwa modelnya untuk bagaimana menang melawan segala rintangan adalah Israel – negara yang telah dia kunjungi dan kagumi – dan IDF [tentara Israel].”“Kita harus belajar dari Israel bagaimana membela negara kita, dengan setiap warga negara,” kata Klitschko.Di mana pun seseorang jatuh dalam masalah ini, ada hubungan yang lebih dalam dengan masalah Palestina, menurut profesor Universitas Columbia Joseph Massad.“Rusia dan Ukraina keduanya memiliki hubungan dan sejarah yang merupakan bagian dari sejarah kawasan yang oleh Barat disebut Timur Tengah,” Massad mengatakan kepada Rania Khalek pada acara BreakThrough News-nya Dispatches minggu ini.Massad mencatat bahwa Ukraina selatan dan Krimea adalah bekas wilayah Ottoman yang ditaklukkan oleh tsar Rusia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19."Pemukim-kolonial Ukraina kota Odessa di Laut Hitam, sebelumnya kota Ottoman Haci Bey, adalah tempat di mana nasionalisme anti-Muslim Yunani lahir pada awal abad ke-19 dan di mana Zionisme Yahudi kolonial lahir pada akhir abad ke-19 abad ke-19,” kata Massad.“Faktanya, penjajah Yahudi pertama yang datang untuk menjajah Palestina pada tahun 1880-an adalah orang Yahudi Ukraina dari koloni pemukim Odessa.”Krimea bahkan diidentifikasi selama periode Soviet sebagai situs potensial untuk sebuah republik Yahudi otonom - sebuah rencana yang ditinggalkan karena perlawanan yang kuat dari penduduk Tatar Krimea.Baru-baru ini, “Baik Ukraina dan Rusia memiliki kebijakan yang terkait dengan Timur Tengah,” Massad mengamati.Ukraina, misalnya, menyediakan kontingen militer terbesar ketiga untuk mengambil bagian dalam invasi dan pendudukan ilegal pimpinan AS ke Irak pada tahun 2003.“Sejauh menyangkut Rusia, tentu saja [Presiden Vladimir] Putin juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Israel, pada saat yang sama dia melakukan intervensi di Suriah melawan jihadis rezim dan musuh yang didukung Amerika dan Teluk,” kata Massad.“Namun intervensinya di Suriah terus memungkinkan Israel untuk mengebom Suriah, tetapi bukan para jihadis.”Massad juga mengangkat masalah Yahudi Ukraina, yang Israel serukan "untuk beremigrasi ke Israel sehingga dapat mengubah mereka menjadi penjajah tanah Palestina."Diskusi Massad dengan Khalek memberikan banyak konteks dan wawasan tentang situasi di Ukraina dan tanggapan Barat, termasuk gelombang intens Russophobia yang mencerminkan serangan xenophobia sebelumnya yang secara teratur menyertai perang dan intervensi Amerika di luar negeri.[IT/AR]